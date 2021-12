Bolaños es muy querido por los morados

Redacción – El veterano volante morado, Christian Bolaños, afirma que es un embajador del Saprissa, debido que donde quiere que él vaya todo mundo sabe que es saprissista de corazón, lo cuál refleja su enorme amor por el club.

Bolaños es uno de esos morados de toda la vida, gracias a sus papás que le inculcaron esa pasión por institución, gracias a que lo llevaban a La Cueva apoyar a su hermano Jonathan, que fue futbolista del equipo de San Juan de Tibás.

Para el mediocampista haber firmado una renovación de dos años le dibuja una sonrisa de oreja a oreja, gracias que podrá seguir defendiendo a su amado equipo hasta los 39 años de edad, por lo que espera poder seguir dándole alegrías al saprissismo.

Hacer oficial su extensión de ligamen un 24 de diciembre, es algo que también emociona al mediocampista de 37 años, que agradece a Ángel Luis Catalina, por toda la confianza que ha depositado en él para poder hacer realidad la renovación.

Christian Bolaños se considera un embajador del Saprissa, por lo que buscará seguir esforzándose al máximo dentro de la cancha por la camiseta de sus amores.

«Muy contento, la verdad que es algo que uno trata de irlo construyendo con el paso de los años y el tiempo, fue difícil terminar el torneo y no ganar el campeonato, pero es fútbol y hay que pasar la página, esa es la grandeza que ha prevalecido en esta institución, de levantarse rápido y llegar más fuertes el siguiente torneo.

No me cabe duda, que así será el próximo. Es un día especial, yo creo y me creo así, soy un embajador, donde vaya saben que soy saprissista, por lo que tengo que representarlo de la mejor manera, ahora ampliar mi ligamen por dos años más creo que es un premio al sacrificio y estar el día a día con el equipo, la afición y siempre he tratado de esforzarme al máximo, dejar todo en la cancha y agradecido con la directiva.

Con Ángel Catalina que ha depositado una confianza increíble en mi persona e intento disfrutarlo, quiero ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, eso es lo que he intentado hacer, soy una persona que también comete errores, cuando los cometo le pongo el pecho a las balas y que mejor que firmar un 24 de diciembre», afirmó Bolaños.

En el Apertura 2021 registró 1541 minutos en 20 partidos, donde se dio el lujo de dar 4 asistencias y festejar un total de 6 goles. Sus números reflejan su enorme calidad, que seguirá a la disposición de todo el saprissismo.