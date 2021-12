Villegas ha empezado a ganarse el cariño del saprissismo

Redacción – Tal vez a usted todavía no se le haga familiar este nombre, pero dentro de poco se le hará más cercana la figura de Carlos Villegas, volante de 22 años del Saprissa que cautiva a Iñaki Alonso con su potencial dentro de la cancha.

El timonel español del Saprissa está encantado con el trabajo del número 17 del Monstruo, que ha aprovechado la confianza que le han dado para responder con creces.

Echando mano de su velocidad, picardía y buen toque de balón, Villegas ha logrado demostrar que tiene lo necesario para defender al equipo más grande del país, en el cuál está viviendo su segunda etapa tras salir hace unos años atrás.

Pasar por clubes como Municipal Grecia, Limón FC y Puerto Golfito ayudó a madurar a Carlos, que volvió al Saprissa en julio del presente año, donde firmó un ligamen hasta mayo del 2024, demostrando así la confianza que le tienen en la directiva morada.

Todo eso ha ayudado para que Villegas se vea lleno de confianza en cancha y es por ello, que registra un total de 334 minutos en ocho partidos, pero eso sí, su regularidad ha aumentado desde la llegada del ibérico al banquillo morado.

Iñaki Alonso llenó de elogios a Carlos Villegas y resaltó las virtudes que lo tienen viviendo un gran momento en el conjunto más laureado del país, al cuál defiende con todo.

«Carlos Villegas es un jugador que le hemos dado confianza, porque en nuestra opinión que tiene potencial, no es fácil tener a un jugador que tenga recorrido de ida y vuelta, no es fácil tener un jugador que tenga uno contra uno, tanto de derecha para izquierda, no es fácil que un jugador con balón de lado contrario llega al área y tenga esa presencia, Villegas es un jugador especialista de esas posiciones y la verdad que estoy satisfecho, estoy contento», afirmó Iñaki Alonso.

En la final de la segunda ronda ante Alajuelense, Villegas buscará dar cátedra con su calidad dentro de la cancha y así demostrar que su buen nivel no es casualidad.