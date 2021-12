Guzmán se defiende de la ola de cuestionamientos en su contra

Redacción – El volante del Saprissa, David Guzmán, está cansado de las absurdas críticas que ha recibido, por lo que llama «pachucos» a los fanáticos que lo insultan tras sufrir un trauma craneoencefálico en la ida de la semifinales ante Herediano.

Guzmán dice que nunca jugaría con su salud y reitera que no dará explicaciones tras lo acontecido en la ida ante Herediano, ya que hay un dictamen médico que lo respalda.

Saprissa aclaró días atrás que el mediocampista de 33 años fue víctima de un golpe con el hombro de Gerson Torres, lo cuál llevó al volante a sufrir mareos y encender las alarmas del cuerpo médico tibaseño.

Incluso, el volante fue crucificado en redes sociales tras la polémica acción, ya que en la repetición parecía que no había sido golpeado y solamente había fingido, pero no fue así, ya que en realidad si sufrió un roce que generó que cayera al suelo.

Fue estabilizado en el campo de juego, se le realizó todo el protocolo de conmoción cerebral y se dio el visto bueno para que continuara en el partido. Además, se le realizaron las pruebas médicas pertinentes, que determinaron que se encontraba bien de salud.

Pese a ello y a la aclaración del mismo Saprissa, Guzmán no ha dejado de recibir improperios y en la vuelta de la semifinal continuaron de gran forma, por lo que el mediocampista habló con Deportivas Columbia y deja claro que nunca jugará con su salud.

«Ya se ve los pachucos que son, yo con la salud no voy a jugar y en la vida lo voy hacer, máxime que mi esposa embarazada estaba en el estadio, entonces no voy a jugar con eso. Después de ahí, no tengo que darle explicaciones a nadie, hay un dictamen médico y después hubo las evaluaciones, más allá de lo que digan e inclusive la prensa que habló, creo que yo no voy a mentir nunca con algo así», afirmó David Guzmán a Deportivas Columbia.

Pese a todo lo que se dice en las diferentes plataformas digitales, el volante está mentalizado en seguir brillando en el Monstruo, que sacará chispas ante Alajuelense en la final de la segunda ronda del campeonato nacional.