Redacción. Una coalición internacional de organizaciones de conservación marina coordinó la instalación de tres vallas publicitarias en la principales vías de San José, con tres claros mensajes para las autoridades: el tiburón martillo puede desaparecer de nuestros mares en 20 años si no se actúa hoy, un tiburón martillo vale mucho más vivo ($80,000 en un año para la industria del turismo) que muerto ($200 por un cadáver en Puntarenas), y las áreas marinas protegidas bajo protección estricta aumentan las poblaciones de peces en un 400%. Las vallas utilizan imágenes de vida marina tomadas en aguas del Pacifico costarricense por el equipo de fotógrafos mundialmente reconocidos de la organización SeaLegacy.

El tema ha tomado relevancia reciente por las intenciones oficiales anunciadas por parte de Costa Rica, de ampliar el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) y el Área Marina de Manejo Montes Submarinos (AMM-MS), y el preocupante estado de conservación de una serie de especies marinas amenazadas por causa de la sobrepesca y la mala gobernabilidad.

“Para ser efectivas, estas ampliaciones necesariamente deben considerar la protección estricta de la Cordillera Submarina del Coco, que conecta el PNIC con las Islas Galápagos de Ecuador, explicó Randall Arauz, de la organización Fins Attached Marine Research and Conservation. “Las especies marinas amenazadas altamente migratorias migran entre estas dos áreas marinas protegidas utilizando la Cordillera Submarina del Coco y sus montes submarinos como una autopista, razón por la cual se le llama la Migravía Coco-Galápagos,” añadió Arauz.

“Si bien la Isla del Coco y las Islas Galápagos pueden gozar de protección estricta, las especies marinas amenazadas, entre las que se encuentran tiburones martillo, zorro y sedoso, y tortugas verde y baula, son sumamente vulnerables a las operaciones pesqueras cuando realizan sus migraciones entre las áreas protegidas”, afirmó Mariano Castro, de Turtle Island Restoration Network. “Es poco probable que estas medidas sean eficaces, o incluso útiles, si no se garantiza la conectividad biológica entre la Isla de Coco y las Islas Galápagos mediante la adopción de una política de protección estricta,” aseguró Castro.

“El presidente de Ecuador Guillermo Lasso anunció la decisión de crear una nueva reserva marina de 60.000 km2 en las islas Galápagos en el marco de la COP26 el pasado 1 de noviembre, de los cuales la mitad se dedicará a protección estricta”, recordó Diego Jiménez, de la organización SeaLegacy. “Con esta acción decisiva que brinda protección estricta a la parte Ecuatoriana de la Migravía Coco-Galápagos, el Presidente Lasso se ganó los aplausos de la sociedad civil y los gobiernos de todo el mundo,” señaló Jiménez.

Las vallas se encuentran instaladas en Curridabat, frente al Indoor Club; sobre la autopista General Cañas Oeste frente al Hospital México; y en la Ruta 27, 850 m Oeste del Gimnasio Nacional.

Organizaciones Nacionales: CREMA-Costa Rica (www.cremacr.org), Unidos Por los Tiburones, Costa Rica Necesita Tiburones Vivos, Operation Rich Coast, Green Wolf, Fundación Green Heart, One Hand, Onesea, Fundación Corcovado, Tortugas Bahía Tambor, Jaguarundi Colectivo Ecológico.

Organizaciones Extranjeras: Sea Legacy, Only One, Mission Blue, Fins Attached Marine Research and Conservation, Turtle Island Restoration Network, Migramar, ZERO