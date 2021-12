Salas ha sido muy criticado por muchos ciudadanos

Redacción – ¿Cuándo los ticos podrán dejar de usar mascarilla? Esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos, por lo que el ministro de Salud, Daniel Salas, espera que en el 2022 ya se eliminé el uso de las mascarilla en el país.

Salas deja claro que los cubrebocas deberán seguir usándose por lo menos varios meses más, ya que prevé que más temprano que tarde del 2022, se dicte una resolución sobre este artículo que se usa para evitar contagios del Covid-19.

Pero al parecer la variante Ómicron del coronavirus retrasaría aún más un cambio en esta medida, que se usa a la hora de entrar a lugares cerrados como locales comerciales, iglesias, salones y otros sitios, donde se reúnen las personas.

Para el jerarca de este importante ministerio, es casi un hecho que una nueva ola de casos por dicha variante, de la cuál el pasado 19 de diciembre se confirmó el primer caso positivo en un niño de solo ocho años de edad.

Daniel Salas señala que el primero de enero no es todo el 2022 como muchos creen, por eso Costa Rica ha mantenido en todo momento el uso de la mascarilla, pero eso sí, mantiene la esperanza que más temprano que tarde se levante la medida.

«En el transcurso del 2022, yo esperaría que fuera más temprano que tarde, no dije que fuera en enero o febrero, porque claro ya el 2022 mucha gente piensa que ya es el primero de enero, incluso hemos hablado de antes de que apareciera Ómicron, todavía la pandemia no ha alcanzado niveles estabilidad en todo el mundo.

En este caso no hemos salido de ahí, incluso hemos visto que algunos países cuándo tienen algunos niveles de vacunación, dicen que se reúnan en lugares cerrados y no usen mascarillas, Costa Rica lo ha mantenido en todo momento por eso, tenemos que estar viendo que está pasando arriba y abajo, no podemos confiarnos que es un contexto global, entonces el anuncio que en el 2022 ya podemos rescindir del uso de la mascarilla todavía sigue siendo una esperanza», afirmó Salas a Noticias Repretel.