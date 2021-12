El pasado 15 de octubre Mora subió un video aclarando los rumores de su divorcio a TikTok

Redacción- La hermosa modelo Melissa Mora, cada vez enciende más las redes sociales con su espectacular figura.

Y es que, hace 4 días subió dos fotos en las bellas playas de Punta Leona, luciendo un vestido de baño de una pieza dorado. Inmediatamente estas publicaciones se llenaron de comentarios de halagos y piropos para la modelo.

Ambas publicaciones llegan casi a los 20 mil «me gusta» juntas, y es que la modelo tiene casi 550 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

El pasado 15 de octubre Mora subió un video aclarando los rumores de su divorcio a TikTok, y es que, luego de anunciar su divorcio, en redes sociales comenzaron a circular un sin fin de rumores sobre la separación de la pareja, debido a esto, Mora salió aclarando los rumores en un video.

«A toda la gente que anda ahí, chismorreando, especulando, que posiblemente yo me dejé, que el divorcio, que lo que quiero sacar… Para nada, en este caso entre Jonathan y yo no hubieron bienes materiales (sic), él con lo suyo, yo con lo mío, no hay una pensión de por medio» aclaró Mora