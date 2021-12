La ex-conejita habló en un podcast publicado recientemente sobre su relación con el difunto ícono de la industria de la pronografía

Redacción- La bella rubia y ex-conejita de la Casa Playboy, Holly Madison decidió expresar y contar sus experiencias traumáticas con el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner.

En el año 2005, Madison participó en el reality Girls Next Door, que trataba sobre la vida de las tres parejas (en ese momento) de Hefner. La rubia salió con el magnate del año 2001 hasta el 2008, y en un podcast publicado recientemente «Power: Hugh Hefner», decidió hablar sobre su tóxica experiencia y la primera vez que tuvo intimidad con Hefner.

«Realmente no sabía qué pasaba con ellos sexualmente (las parejas de Hefner). Pensé que había algo (de sexo), y estaba preparado para eso. No estaba preparado para lo que eventualmente sucedería. No necesariamente esperaba tener sexo esa noche. Pensé que sería más una primera cita..Literalmente se tiró encima mío. Y después de que sucedió, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor en mí de lo que pensé”, se expresó Madison.

Asimismo, aseguró que vivió cosas horribles y humillaciones, destacó que Hefner muchas veces les pedía para que se drogaran para tener relaciones.

“Me sentí en ese círculo de sus actitudes asquerosas. No sabía qué hacer con eso. Vivir allí fue elección peligrosa, vivía cosas asquerosas..Llegué a un punto en el que me rompí bajo esa presión y ser me hizo sentir que necesitaba lucir exactamente como todas los demás»

También, detalló la vez que decidió hacerse un cambió de look y el magnate no reacción de la mejor manera.

“Volví con el pelo corto y él se volvió loco. Me gritó y me dijo que me hacía parecer vieja, dura y barata”, relató.

El 24 de enero, se estrenará el documental «Secrets of Playboy».