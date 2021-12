Este mes la bella modelo se comprometió en París

Redacción- La bella modelo, Brenda Muñoz, decidió compartir con sus seguidores en Instagram todo lo que vivió para poder su sueño de convertirse en modelo.

En el año 2019, la santacruceña, quedó de segundo lugar en Miss Costa Rica 2019, llevándose el titulo de virreina. Desde ese momento, se convirtió en una de las participantes favoritas de los ticos y ha trabajado con diversas empresas.

Finalizando el año, la hermosa pelinegra quiso compartir una parte de su vida, con el fin de recordarles a sus seguidores que la vida es hermosa y que somos los únicos responsables de definir el éxito que queremos para nosotros.

Con una foto del año 2016, Muñoz inició contando, que tuvo que abandonar su hogar en Guanacaste para perseguir sus sueños en otro país, debido a que, era consciente de que en el extranjero podría tener mejores oportunidades. Además destacó que los certámenes de belleza son un lujo y siempre hay que tener dinero para poder ahorrar y comprase la ropa que se requiera.

Prosiguió con una foto de ella esta año, donde afirmó que se siente orgullosa si misma, y que se encuentra feliz con las personas que la rodean, además, mencionó que ahora entiende que los miedos son más pequeños que los sueños.

«Lo que yo sabía era que tenía una sola oportunidad y era irme de mi país a otro sabiendo muy poco si me iría bien o no, lo que sí sabía era que tenía que seguir mi vida, ser valiente y dejar los miedos en un costado del corazón…Al día de hoy con esta foto entiendo que los miedos son más pequeños que los sueños, que muchas veces lo que más queremos no es lo mejor para nosotros pero lo importante es tomar cada oportunidad y sacar provecho de cada una. Tengo dos proyectos personales en mi mente que espero poder desarrollar el próximo año que ya no falta casi nada», escribió Muñoz.

Asimismo, también felicitamos a la modelo que compartió este mes en una publicación que se comprometió con su novio en la bella ciudad de París, Francia.