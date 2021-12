Fue el último torneo de Martínez con La Liga

Redacción- El ex jugador de Alajuelense, Rolando Fonseca, no se guardó nada para hacer su crítica al nivel mostrado por Adrián Alonso Martínez en los juegos del león.

Fonseca fue crítico con el trabajo realizado por parte de Alonso Martínez, quien era una de las estrellas del cuadro rojinegro en la serie ante el Monstruo.

El oriundo de Isla Chira puso fin a su relación con el conjunto rojinegro al finalizar el partido de este domingo ante los morados, pues desde hace varios meses estampó su firma para jugar en suelo belga.

Ante ello, el amigo del gol expresó su sentir conforme al desempeño mostrado por el joven de 23 años, al cual considera como un milagro que lo hayan logrado vender al fútbol exterior pues no destaca con un buen rendimiento.

«Yo no puedo entender que a Martínez lo hayan vendido a Bélgica o a donde vaya o Noruega y no sabe cabecear, no sabe centrar pero bueno los milagros pasan y se vendió pero hay jugadores en Alajuela que les pesa la camiseta y les duele que uno venga acá y se los diga, pero es que no saben rematar a marco, no saben centrar hay cosas de fundamentos de jugadores que carecen de mucho», dijo Fonseca a Teletica Radio.

Con dichas declaraciones, Fonseca fue contundente en desmeritar la venta de «Chira» al fútbol internacional, pues según sus propias palabras el extremo derecho no cumple con los requisitos básicos para ser un buen futbolista.

Por lo que Adrián Alonso Martínez buscará en suelo belga callar a sus críticos y consolidarse como legionario en el fútbol europeo, donde pocos jugadores logran destacar. En los próximos días saldrá a unirse a las filas del Lomell SK de la Proximus League.