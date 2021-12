Kanye dice que hizo esa compra para poder vivir cerca de sus hijos

Redacción- El reconocido rapero estadounidense, Kanye West (quien hace poco cambió legalmente su nombre por Ye), decidió comprar una millonaria propiedad para vivir en frente de su ex-esposa Kim Kardashian.

A menos de 500 metros, el medio de comunicación The New York Post, informó que la mansión tiene cinco habitaciones y cuatro baños, y que tuvo un costo de $4.5 milliones de dólares, además el cantante pagó más de $400 mil dólares para asegurarse de vivir cerca de Kim.

Un fuente cercana del rapero le dijo al medio antes mencionado, que Ye compró la casa para poder estar cerca de sus hijos y niega que esto sea un movimiento para volver con Kim.

“Es una simple logística para que él esté cerca de sus hijos y tenga acceso a ellos en un abrir y cerrar de ojos”, dijo la fuente.

El pasado mes de noviembre, durante el acto de Acción de Gracias organizado por la parroquia Mission de Los Ángeles, el rapero aseguró que Dios quiere que vuelva con la empresaria.

“La historia que Dios quiere que veamos es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, he hecho cosas que no son aceptables como marido, pero hoy, ahora mismo y por la razón que sea quiero cambiar” expresó Ye en noviembre.