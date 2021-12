Galo ganó su segundo título con Herediano

Redacción – Tras ganar el título nacional con Herediano, Orlando Galo recuerda los malos ratos que vivió en el torneo, ya que lo criticaron mucho, lo que le causó un gran dolor pero aún así, se mantuvo fuerte para poder celebrar la estrella 29 del Team.

Este título le dibujó una gran sonrisa al oriundo de Quepos, que a lo largo de su carrera ha sido muy criticado por las aficiones ajenas y hasta por los mismos florenses, aún así, afirma que ya le están dando el apoyo que de verdad necesitaba.

Incluso, Orlando señala que hasta su familia ha sido criticada, por lo que deja claro que ellos no tienen nada que ver con los errores y cambios que ha dado el volante de contención, que a lo largo del Apertura 2021 sumó 1556 minutos en 21 juegos.

Pese a todo lo que se dice de él, Galo hizo historia con el Team, ya que llegó a 100 partidos con la camiseta florense a sus 21 años de edad. Además, festejó su segundo cetro nacional con los colores del equipo que nació grande.

Orlando Galo habló con Teletica Radio y recordó los malos momentos que tuvo que vivir, los cuáles lo hicieron vivir una revancha especial dando la vuelta olímpica.

«He sido muy criticado por aficiones contrarias y hasta por heredianos, creo que ya lo lograron entender, ahora me están dando el apoyo que de verdad necesitaba. Me criticaron mucho y me dolía, pero ahora soy campeón con Herediano, es una revancha, creo que la ayuda de mis compañeros fue espectacular y el apoyo de Jeaustin Campos, que supo manejar el grupo.

Voy escribiendo una historia a mi corta edad y creo que era el torneo, que yo le pedía más a Dios salir campeón, por torneo que había hecho y por haber tenido la oportunidad de estar en Selección Nacional, por tener la participación necesaria en mi club y esforzarme día con día. También creo que mi familia ha recibido muchas críticas por los cambios, que he dado en mi vida o por los errores que a veces cometo.

Creo que no es necesario, yo soy el culpable de todos los errores que cometo, la verdad me ganó yo la responsabilidad, creo que estoy cerrando el año de la mejor manera y también valorar cosas que vienen a futuro», afirmó Galo a Teletica Radio.

Cabe recordar, que la posición natural de Galo es la lateral derecho, pero desde la llegada de Jeaustin Campos dejó esa zona del campo para ser volante de contención, la cuál le terminó dando el boleto para llegar a la Selección Nacional.