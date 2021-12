Angulo goza de gran protagonismo en el certamen

Redacción – El entrenador español del Saprissa, Iñaki Alonso, llena de elogios a Marvin Angulo por su enorme calidad, ya que lo considera como un jugador clave en su esquema porque piensa rápido y lee muy bien el momento con o sin balón.

Alonso se ha encargado de darle confianza al volante número 10, que con su talento se ha encargado de ser fundamental en el Monstruo, donde es figura dentro de la cancha.

Echando mano de su rodaje, Marvin ha cumplido con las expectativas que tenía el español, que afirma que desde su arribo se mentalizó en alizar bien la potencialidad y virtudes del mediocampista de 34 años, con el fin de aprovecharlo al máximo.

Angulo se comprometió al máximo y a base de gran esfuerzo en cada entrenamiento ha dejado fascinado al ibérico que comanda al cuadro morado, que ha quedado encantado con su forma de jugar, ya que piensa rápido y se ve bien con o sin la pelota.

Iñaki Alonso se deshizo en elogios hacia Marvin Angulo, a quién considera como un jugador que marca gran diferencia dentro del rectángulo de juego.

«Desde que he llegado, Marvin Angulo ha sido un reto que me puse e igual que me he puesto con varios jugadores, porque si analizas trayectoria de jugadores y analizas potencialidades, virtudes y yo veía que Angulo es un jugador que tenía fútbol, que piensa rápido y lee muy bien el momento con o sin balón.

Lo que trato es, no sé si de retarle pero si creo que es un jugador que su mejor versión se acerca cuando es capaz de trabajar sin balón, él ahí crece porque se hace consciente y luego con balón es un jugador que puede marcar mucha diferencia, creo que los dos hemos sabido que era un momento importante del equipo y él se ha mostrado cercano y ha querido ayudar al equipo», afirmó Iñaki Alonso.

En lo que va semestre, Angulo registra 1078 minutos en 18 partidos disputados, donde registra dos goles en el certamen. Ahora buscará aportar su granito de arena para el segundo round de la serie, que se realizará este domingo a las 7:30 pm.