«Losilla» tenía más de 20 años de seguir al Monstruo a todos lados

Redacción – El entrenador español del Monstruo, Iñaki Alonso, lamentó el fallecimiento del icónico aficionado a la institución, Víctor Manuel Brenes Vargas o mejor conocido como «Losilla» que fue víctima de un atropello que le costó la vida.

«Losilla» ha dejado un profundo dolor entre todo el saprissismo, ya que su legado permanecerá por toda la eternidad, debido que acompañó al cuadro morado por más de 20 años, a pesar de ser no vidente nunca dejó solo al equipo que sus amores.

Con una radio en su hombro y una bandera del Saprissa, este fanático al Monstruo de 69 años siempre asistía al sector de Platea Este acompañado por un hijo. Incluso, en más de una ocasión recibió algún regalo de jugadores y ex-jugadores del club.

Su pasión por la institución hizo que se convirtiera en un estandarte de lo que representa Saprissa, ya que el mismo «Losilla» declaró hace tiempo atrás, que era tan morado que cuando perdían ante Alajuelense se enfermaba.

La muerte de este reconocido aficionado ha golpeado a la institución, ya que le guardaban mucho cariño. Incluso, el timonel español del club señala que la semana pasada le pidió vídeos alusivos al equipo a José Francisco Porras que le pasó un vídeo de «Losilla».

Es por ello, que Iñaki Alonso ya conocía de este saprissista de corazón, por lo que señala que va estar presente en el partido y en el vestuario para la final de la segunda ronda ante La Liga, además de estar en las charlas previas al duelo.

«Por respeto, le haré a toda la afición saprissista y toda la familia de Losilla, un mensaje de acompañar en ese sentimiento y de ser sensible a todo lo que está pasando la familia, nuestra afición porque la verdad, no sé si la vida o si es casual o no, pero José Francisco Porras, a mi me encanta saber de la historia del equipo en que estoy, le pedí vídeos y en uno de esos vídeos estaba Losilla.

Para mí va estar presente en el partido y en el vestuario, para mí también va estar presente en una de las charlas que haga aquí a que comience el partido ante Alajuelense», afirmó Iñaki Alonso.

Este 8 de diciembre se realizó el funeral de «Losilla» que fue despedido por sus familiares, amigos y hasta aficionados del Saprissa, que se dieron cita para darle un último adiós a este morado de corazón que será recordado toda la vida.