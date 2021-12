Carboni afirma que ella y su familia le abrieron las puertas de su casa a Castillo

Redacción- La disputa entre las dos figuras publicas inicio cuando la bella presentadora, Montserrat del Castillo, hizo una publicación, celebrando su aniversario de bodas con marido, y Nicole Carboni salió afirmando que la modelo era infiel, a lo cual Castillo no se quedó callada y le respondió, y ahora Carboni no se quedó tranquila y le volvió a tirar.

Carboni, dijo que Castillo era la persona más falsa, traidora y cobarde, debido a que, aseguró que ella y su familia le abrieron las puertas de su casa a Castillo, además de brindarle apoyo y consejos en momentos difíciles, mientras que la presentadora se dedicó a hablar mal de la rubia en televisión nacional.

«Ya les he dicho repetidas veces, yo no hablo mal de nadie hasta que esa persona sea una escoria traicionera que hablé mal de mi y de mi familia. A la gente que se deja que la humillen y no hacen nada al respecto, allá ellos y sus decisiones; pero yo que de todo me entero, no me dejo ni me voy a dejar de gente hipócrita, falsa, vendida y traicionera que luego anda jugando de empoderad@ y como dice mi familia, si tienen techo de cristal mejor evítense problemas», expresó Carboni en su polémica página de Facebook.

Hasta el momento, Castillo no se ha pronunciado sobre el tema.