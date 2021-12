Los domingos 5, 12 y 19 de diciembre se recibirán donantes de sangre 7 de la mañana a 12 mediodía.

Se necesita cubrir necesidades de sangre para accidentes de tránsito y corridas de toros, pacientes con covid-19, cirugías, pacientes oncológicos y hematológicos.

Redacción-El Banco de Sangre del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia habilitará para los primeros tres domingos de diciembre el horario de siete de mañana a 12 mediodía para la captación de donaciones de sangre.

Según indica la Dra Diana Campbell Beckles, jefe del Banco de Sangre, la decisión se tomó para aumentar la cantidad de donaciones debido a la gran cantidad de situaciones de salud que incrementan en estas fechas y que necesitan innegablemente hemocomponentes para la atención de los pacientes y salvar sus vidas.

La especialista comentó que este fin de año este líquido vital se necesitará para la atención de emergencias, accidentes de tránsito, cirugías, pacientes covid-19, transfusiones a pacientes con enfermedades oncológicas, a lo que se sumarán las atenciones a los posibles accidentados por las corridas de toros de Zapote que este año se han habilitado.

Entre semana el Banco de Sangre tiene un horario de lunes a jueves de 6:30 am a 5:30 pm, viernes de 6:30 am a 4:30 pm y sábado de 7 a.m. a 4 p.m.

La doctora Campbell Beckles explicó que sólo permanecerá cerrado 25-26 de diciembre del 2021 y 1 y 2 de enero del 2022.

Añadió que se trabaja con citas programadas por medio del teléfono 2212-1242 o por WhatsApp al 7097-1652.

Para donar sangre debe de tomar en cuenta los siguientes puntos: