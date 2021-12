Heredianos consideran palabra «pachuco» como un insulto

Redacción – El presidente florense, Juan Carlos Retana, pide castigo para David Guzmán por llamar «pachucos» a fanáticos del Herediano tras la semifinal de vuelta.

Retana pide igualdad al Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, debido que en el pasado sancionaron a Jafet Soto Molina por decirle «conquistador» a Agustín Lleida.

Es por ello, que el jerarca rojiamarillo dio a conocer que ya presentó la solicitud para que se investigue la escena donde David le faltó el respeto a la numerosa afición del Team en las gradas del Estadio Colleya Fonseca.

Guzmán dio declaraciones tras la clasificación del Monstruo a la final de la segunda ronda, donde recibió una ola de insultos de parte de fanáticos del Herediano, por lo que el volante de 32 años respondió llamando «pachucos» a los heredianos.

«Ya se ve los pachucos que son, yo con la salud no voy a jugar y en la vida lo voy hacer», fue lo que dijo David Guzmán a Deportivas Columbia.

Esa situación no gustó para nada en el equipo que nació grande y por ello, en Fuerza Herediana han tomado cartas en el asunto y piden castigo para el volante.

Juan Carlos Retana afirma que el término «pachuco» se puede considerar como un insulto, por lo que esperan que sancionen al recio futbolista del Monstruo.

«La solicitud ya está presentada, es un tema de justicia y debe haber un trato igual, por ejemplo: Jafet Soto fue sancionado por decirle conquistador a don Agustín Lleida, que no es un término ofensivo pero, pachuco sí lo es, inclusive si se busca en el diccionario de la Real Academia Española. Se consideró que este término es suficiente para determinar que es una ofensa y un insulto. No me toquen a la afición porque esta junta directiva está obligada a salir en defensa de los intereses del equipo», afirmó Juan Carlos Retana a Deportivas Columbia.

En caso de que se compruebe la falta de Guzmán, el futbolista del Monstruo podría perderse tres partidos de la fase final del certamen, ya que hace unos días Johan Venegas recibió dicha sanción por faltarle el respeto a algunos liguistas.