Ruiz reconoce responsabilidad de los jugadores rojinegros

Redacción – El talentoso volante de La Liga, Bryan Ruiz, reconoció el fracaso del León y afirma que deben levantar la cabeza, los responsables son los jugadores rojinegros.

Ruiz pidió disculpas a todo el liguismo por el nuevo papelón erizo, que generó que el mediocampista terminara encarándose con miembros de La 12 de Alajuelense.

Unos aficionados se encararon con el Capi, que tomó el tiempo para escucharlo y conversar con ellos. Incluso, fue insultado por este hecho, pero aún así dio la cara y les reconoció el fracaso del León, que terminó el 2021 con las manos vacías.

Para Bryan lo sucedido es algo lamentable, ya que debe asumir los fracasos y por eso deben reconocer la responsabilidad que tienen por defender al club erizo.

Bryan Ruiz habló con FUTV y afirma que dijo a los liguistas que se hacía responsables de lo acontecido en La Catedral, por lo que entendía el enojo pero no compartía los insultados que le gritaron cuando se acercó a conversar.

«Después de ciertos puntos entendibles de cierta manera, que no los comparto pero los entiendo de algunos aficionados, no todos y solo algunos. Yo les digo que estoy para poner la cara y que nunca me ha gustado cuando las cosas están bien, me gusta hablar cuando las cosas están mal y soy el responsable de cierta manera de lo que pasa en el grupo, de los fracasos debemos tomar responsabilidad los grandes y entonces, ahí estaba para decirles que eramos responsables y nos hacíamos responsables, le agradecíamos el apoyo en las buenas y en las malas, entendíamos el enojo totalmente.

Pero también las familias no tenían que pagar por eso. Fue una situación complicada y creo que nadie le gustaría eso, obviamente algunos se calentaron más que otros, pero en ningún momento hubo agresión y eso sí, tengo que reconocerlo. Si hubo insultos que no los comparto y no los acepto, de cierta manera lo entiendo. Un fracaso, tenemos que levantar la cabeza, los responsables somos los jugadores al 100%», afirmó Ruiz.

El León verá la definición por el título por televisión, por lo que el liguismo está más que furioso con sus jugadores, que tienen todas las comodidades y aún así solo fracasos.