Redacción- En el último año, Spider-Man No Way Home, se convirtió en una de las películas más esperadas de los fans del Universo de Marvel y se convirtió en la tercer estreno más taquillero de la historia.

Según información brindada por Sony, este fin de semana en su estreno el filme consiguió el tercer récord en la taquilla de EE.UU. al recaudar $ 253 millones de dólares, la misma película superó sus estimaciones de $ 123 millones de dólares.

Desde que inició la pandemia, la película protagonizada por Tom Holland, se convirtió en la más exitosa hasta el momento. Además, logró superar a los grandes debut como “Avengers: Infinity War” (257 millones en 2018) y “Star Wars: The Rise of Skywalker” (177 millones en 2019).

«Las salas de cine han estado buscando un héroe y Spider-Man se columpió y salvó el día..Como posiblemente el fin de semana más importante de la historia de la taquilla, las implicaciones del rendimiento de Spider-Man: No Way Home no pueden ser exageradas en términos de su capacidad para cambiar una narrativa..Reafirma el lugar del cine como una de las instituciones de entretenimiento más viables, relevantes y queridas», dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de comunicación de Comscore, a CNN Business.

Holland y el cast de la película le piden a los fans que por favor no hagan spoilers, para que las personas que no la han visto puedan disfrutar completamente de ella.