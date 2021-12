Tica es consciente de la calidad de la mexicana

Redacción – La boxeadora costarricense, Yokasta Valle, volverá a defender su títulos por tercera ocasión el próximo sábado 18 de diciembre contra la campeona de México, Elizabeth López en suelo nacional.

La tica es campeona del Mundo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 105 libras, luchará con la azteca luego de que se intentó hacer una pelea de unificación de título contra Seniesa Estrada, pero la gringa no aceptó la pelea sin dar motivos,

Por eso, Valle de 29 años sigue su proceso sin temor a ninguna pugilista y a nada por lo que ahora el turno será nuevamente contra una mexicana.

La costarricense con raíces nicaragüenses señala que espera una lucha segura contra la mexicana, que exigirá al máximo en el cuadrilátero.

“Siempre he peleado contra las aztecas y son las más difíciles que he tenido, por eso sé que esta no será la excepción y buscaré dar lo mejor para retener por tercera vez el título mundial, pelear contra una mexicana es un lucha segura” expresó Valle.

Mario Vega, manager de Valle, se encuentra muy satisfecho de poder tener nuevamente a la campeona del pueblo en uno de los lugares más emblemáticos en su carrera, como lo es la Ciudad Deportiva ubicada en Hatillo, San José.

“Estamos contentos de estar nuevamente en la Ciudad Deportiva, será una velada muy interesante, pero sobre todo una velada con público y eso nos emociona aún más, ya era hora de que el costarricense disfrute de algo que tanto les apasiona como el boxeo”.

En los próximos días se estará brindando más información sobre el ingreso del público. Yokasta buscará no fallarle a los aficionados que la vayan apoyar.