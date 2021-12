Este año se vivió la edición 47 los People’s Choice Awards

Redacción- Por primera vez en la historia de nuestro país, una tica fue nominada a uno de los premios más aclamados por todo el mundo, los People Choice Awards, y es que, la bella modelo Karina Ramos, fue nominada en la categoría de Influencer Latina Del Año y aunque no ganó, representó al país en estos premios tan importantes.

La tica, estaba nominada a la par de grandes influencers latinoamericanos como: Calle y Poché, Sebastián Villalobos, Santi Maratea, Daniela Nicolás, Kunno, Alex Tienda y Carolina Dementiey.

De todos estos, las youtubers colombianas, Calle y Poché, fueron quienes se llevaron el premio en esta categoría. Gracias a sus seguidores, que durante tres semanas votaron sin parar, las cantantes obtuvieron este logro.

Las colombianas, no pudieron estar presentes para recibir este premio, a lo cual, con ayuda de sus mánagers, les entregaron el premio de forma secreta para poder sorprenderlas. Cuando se dieron cuenta de que habían ganado, inmediatamente se abrazaron, se dieron un beso y se empezaron a felicitar la una a la otra.

Y aunque no gano, la ex-miss Costa Rica, escribió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, y aseguró que el solo hecho de estar nominada fue un sueño hecho realidad.

«Crear contenido requiere de tiempo, creatividad y paciencia, pero aprender a recibir los comentarios, críticas y odio de otros, requiere de mucha madurez e inteligencia emocional. Yo crecí con las redes sociales, empecé con esto cuando ni siquiera existía el término “influencer” y esto me ha traído mucho aprendizaje, me ha hecho una mujer fuerte y siempre a prueba de fuego», expresó Ramos.

Además, felicitó a la ganadoras y mencionó que su #TeamKary ganó algo muy grande.

«Felicidades a las ganadoras @calleypoche Esta vez no ganamos un premio #teamKary pero ganamos algo más grande, que a futuro nos hará llegar muy lejos ( a mi y a ustedes que sueñan conmigo aunque no me conozcan )», dijo Ramos.

