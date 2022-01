Redacción – Canadá derrota por 2-0 a Estados Unidos y pone un pie en el Mundial de Catar 2022, tras darse a respetar en el Estadio Tim Hortons Field en Ontario.

Los de la Hoja de Maple se hicieron respetar y al minuto 7, una extraordinaria acción colectiva deparó la anotación de Cyle Larín, que con un magistral definición venció a Matthew Turner para adelantar a los canadienses en el encuentro.

Esa anotación de Larín le dio confianza a Canadá, que maniató a los Estados Unidos que tuvo a Pulisic como creador de juego, pero aún así, el bloque de los canadienses le impidió a los «gringos» llegar con claridad al marco a Milan Borjan.

The ball gets caught up in the wind of THF for Kamal Miller to head back into play. Jo and Cyle link and Cyle buries it to the right of Turner. #CANMNT #ForCanadapic.twitter.com/imWkHSTcgh

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) January 30, 2022