Freddy Góndola ve a Alajuelense como un trampolín para dar el salto a Europa

Góndola es uno de los cuatro fichajes del León

Redacción – El volante panameño erizo, Freddy Góndola, está muy feliz por haber llegado a Alajuelense, club al que ve como un trampolín para dar el salto a Europa.

Góndola firmó por un año con el León, luego de llegar libre procedente del Deportivo Táchira de la primera división de Venezuela, donde salió campeón en diciembre del 2021.

Tras salir del cuadro venezolano, el canalero rechazó varias ofertas que tenía en el fútbol sudamericano, ya que quedó fascinado con el ofrecimiento de Alajuelense, al cuál conoce a la perfección debido que jugó en suelo tico en el 2017 con Belén FC.

Tener la oportunidad de defender al Equipo de su Gente enamoró a Góndola, que es consciente de la grandeza de la institución, por lo que no dudó en estampar su firma con los erizos, donde buscará ser protagonista dentro de la cancha.

La cercanía de Costa Rica con Panamá, también fue fundamental para la decisión del extremo de 26 años, que es consciente que eso le ayudará a estar al tanto de su país, ya que en las últimas fechas de la octagonal ha sido figura con los vecinos del sur.

Freddy Góndola habló en conferencia de prensa y señala que sabe lo que significa La Liga, por eso cuando vio la oferta no dudó en darle el sí a los manudos.

«Se me hizo atractivo venir a Costa Rica, por lo que significa Alajuelense y por lo grande que es, lo que significa el fútbol tico también y cuando vi la oferta, no lo pensé y no lo dudé, tenía otras opciones pero creo que esta fue la mejor y esperen mucho de mí, vamos por el título.

En mi país sabemos lo que significa Alajuelense y la liga de Costa Rica, es muy buen trampolín para cualquier jugador, porque los otros clubes se fijan en los grandes también, si me va bien me van a ver y quisiera también saltar a Europa», afirmó Góndola.