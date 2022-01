Torres milita en Saprissa desde el Invierno 2016

Redacción – El veterano volante argentino morado, Mariano Torres, deja claro que en Costa Rica solo va jugar con la camisa del Saprissa, la cuál ama de gran forma.

Mariano llegó al Monstruo desde Invierno del 2016 y desde esa fecha, ya suma más de 240 partidos con los colores del club más ganador de Centroamérica, donde ha vislumbrado con su talento, donde está cerca de cumplir seis años con la institución.

Pero esta exitosa etapa, donde ya suma cuatro títulos nacionales, una Supercopa y una Liga Concacaf, podría llegar a su fin en el próximo mes de junio del presente año, ya que su contrato termina y aún no hay acercamientos de Ángel Catalina.

Aunque el torneo apenas inicia, Torres ya podría negociar con cualquier equipo, pero eso sí, el argentino deja claro que solo se vestirá de morado y blanco, debido que en el momento que la institución ya no lo quiera más, simplemente se irá a su casa.

Este Clausura 2022 no inició bien para Torres, que solo jugó 45 minutos en la derrota de 1-2 ante San Carlos, esto por causa y según palabras de Iñaki Alonso, tienen cuidados especiales porque viene de dos meses sin acción, por lo que esperan una evolución.

Torres habló con Teletica Radio y lejos de preocuparse por ser el torneo en que termina su contrato, el volante confía que hablara del tema más adelante con la directiva.

«El torneo me lo tomo con tranquilidad, la verdad que siempre lo he dicho, que en este club me he sentido muy a gusto y cómodo, pero ya habrá momento para hablar de eso de la renovación, ahora estoy triste por la derrota ante San Carlos, teníamos la ilusión de empezar ganando y no se nos dio.

Yo entiendo y siempre he dicho que en el país solo juego con la camisa de Saprissa, el día que no tenga que estar más, pues me iré a mi casa nada más, pero la verdad que no es momento de hablarlo y ya lo hablaremos con la dirigencia», dijo Torres a Teletica Radio.

Ángel Catalina será el encargado de negociar una extensión del contrato con Torres, que a sus 34 años mantiene buen nivel, siendo clave en el esquema del Monstruo.