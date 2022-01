Guzmán no salió nada contento tras la caída de 1-2

Redacción – El volante del Monstruo, David Guzmán, dejó saber su gran preocupación tras la derrota del Saprissa en su debut en el Torneo de Clausura 2022.

Guzmán anotó en el duelo ante los norteños, pero mostró su inconformidad en la caída morada por 1-2 ante San Carlos, que fue un dolor de cabeza para los morados.

Ese resultado no gustó para nada en el volante de 32 años, que deja claro que no tienen ningún tipo de excusa, ya que tuvieron 15 días para prepararse, por lo que deben mejorar si desean pelear los primeros lugares del certamen.

David Guzmán mostró su enorme descontento y por eso señala que si es difícil iniciar un torneo, pero confía en que cuando agarren ritmo irán mejorando en el campeonato.

«Tenemos que preocuparnos ya y prepararnos un poquito más, porque si queremos disputar primero lo primeros puestos, así no nos va bastar, creo que tenemos que demostrar, estábamos en casa y ya perdimos los primeros tres puntos, es difícil sí, porque se está iniciando el torneo, pero no hay excusa, tuvimos 15 días para prepararnos y no jugamos el primer partido, ahora nos tocó este y entonces, creo que nos falta un poco más de ritmo eso sí, pero después de ahí tenemos que crecer como futbolistas», dijo Guzmán.

Los morados iniciaron el torneo con el pie izquierdo, pero aún así buscarán seguir mejorando cueste lo que cueste. Además, se mentalizan en recuperar pronto a los tres jugadores positivos por Covid-19 y los otros tres hombres lesionados.