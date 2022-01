ÁREA DE SALUD HORARIOS Y LUGARES PROGRAMADOS LUNES A VIERNES VACUNACIÓN PEDIÁTRICA

LUGAR HORARIO

REGIÓN CHOROTEGA

HOJANCHA Antiguo CEN CINAI, primeras Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm

LA CRUZ Sede Vacunatorio Lunes a jueves de 8 am a 4 pm, viernes de 8 am a 3 pm.

EBAIS desconcentrados (Sede de Ebais). Lunes a jueves de 8 am a 4 pm, viernes de 8 am a 3 pm.

NICOYA Vacunatorio ASN y Ebais desconcentrados. Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2pm.

NANDAYURE Área de Salud Nandayure Lunes a jueves de 8:15am a 3:30pm, y viernes de 8:15am a 2:30pm.

PSR San Pablo Miércoles y jueves de 8:30am a 3:30pm.

CARRILLO Salón Comunal Filadelfia Iglesia Católica Belén Salón Comunal ADICOCO Parque de Sardinal Iglesia Católica Paso Tempisque Lunes 1 pm a 8 pm Martes 8 am a 2 pm Miércoles 8 am a 2 pm Jueves 8 am a 2 pm Viernes 8 am a 1 pm

JICARAL-ISLAS Vacunatorio Sede 8am a 4pm

BAGACES Sede de área de Salud. Lunes a jueves de 7am a 4pm, y viernes hasta las 3pm.

CAÑAS Consultorio de Medicina Familiar de Enfermería Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

LIBERIA Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Lunes a jueves de 8:30am a 3 pm; viernes 8am a 2pm.

ABANGARES Auditorio Área de Salud Lunes, miércoles, jueves de 07: am a 04: pm. Martes y viernes de 07: am a 06: pm

COLORADO Sede del área de Salud. Lunes a jueves de 8 am a 3:30pm. Viernes de 7:30 am a 2:30 am.

TILARÁN Puesto Arenal 17/01/22 Rio Piedras 19/01/22 Lunes a jueves de 7am a 4pm. Viernes hasta las 3pm.

Lunes a viernes salón Santa Teresita Lunes a jueves de 7am a 4pm. Viernes hasta las 3pm.

17/01/22 Tronadora 18/01/22 Lunes a jueves de 7am a 4pm. Viernes hasta las 3pm.

18/01/22 Cabeceras Lunes a jueves de 7am a 4pm. Viernes hasta las 3pm.

17/01/22 Los Angeles Lunes a jueves de 7am a 4pm. Viernes hasta las 3pm.

SANTA CRUZ Clínica Santa Cruz Lunes a jueves de 8.30 am -2: pm. Viernes 8:30 am -12 pm

Marbella Lunes 9: -2Pm

Clínica 27 Abril Martes 18 enero 9 am -3 pm

Villarreal / salón comunal Martes 18 enero 9 am -3 pm

Cabo Velas /Salón Comunal Matapalo Martes 18 enero 9 am -3 pm

Lagunilla Jueves 19 enero 9 am -3 pm

Cuajiniquil /Marbella Jueves 19 enero 9 am -3 pm

Santa Bárbara Jueves 19 enero 9 am -3 pm

Cartagena // Clínica Viernes 21 enero 8.30 am -12 pm

Santa Bárbara Viernes 21 enero 8.30 am -12pm

UPALA Canalete/Dos Ríos/Jomuza/San Jose Upala/Upala Lunes a jueves de 8am a 3pm, viernes 8am a 2pm.

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO Auditorio HEBB Según cantidad de niños agendados iniciando a las 9am

HOSPITAL LA ANEXIÓN Consultorio frente a Jefatura de Ginecología ( primer piso). Lunes a jueves de 8am a 3pm, viernes de 8 a 2pm.

REGIÓN BRUNCA

BUENOS AIRES EBAIS Volcán casa a casa Miércoles 7:30 a 3:30 pm

EBAIS Santa Marta casa a casa Miércoles 7:30 a 3:30 pm

EBAIS Boruca casa a casa Martes a viernes 7:30 am a 3:30pm

EBAIS Brisas casa a casa Miércoles 7:30 a 3:30 pm

EBAIS Potrero casa a casa Miércoles 7:30 a 3:30 pm

EBAIS Bioley casa a casa Miércoles 7:30 a 3:30 pm

Auditorio de la clínica Lunes a jueves de 7: 30am a 2:30pm y viernes 7:30am a 2:30pm

Ujarrás casa a casa Jueves 7:30 a 3:30 pm

Salitre Viernes 7am a 2pm.

CORREDORES Mercado municipal de Ciudad Neily Lunes a jueves 8:30 am a 3:30 pm y viernes 8:30 am a 2:30 pm

Clínica La Cuesta

OSA Palmar Sur sala de sesiones Lunes 10 am a 2:30pm

Tinoco Escuela Leonor Chinchilla Martes 8:30 am a 2:30 pm

Coronado escuela Miércoles 8:30 am a 2:30 pm

EBAIS Sierpe Jueves 8:30 am a 2:30 pm

EBAIS Palmar Norte Viernes 8:30 am a 2:30 pm

GOLFITO EBAIS Andrés-Alamedas Miércoles y viernes 8:30 am a 2:30 pm

EBAIS San Martín

EBAIS Río Claro (auditorio) y barrido comunal

EBAIS Villa Briceño sede EBAIS

EBAIS Puerto Jiménez

CV Cañaza y barrido comunal

EBAIS La Palma (sede)

EBAIS Comte (sede). Barrido comunal

Comte Reserva barrido casa a casa. Lunes a viernes 8 am 3 p.m.

COTO BRUS EBAIS Sabalito Jueves de 8 am a 3 pm y viernes 8 am a 2 pm

Iglesia católica San Vito Martes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm

EBAIS Agua Buena Jueves de 8 am a 3 pm y viernes 8 am a 2 pm

EBAIS La Lucha Jueves de 8 am a 3 pm

EBAIS Guinea

EBAIS Sabanillas Jueves de 8 am a 3 pm y viernes 8 am a 2 pm

EBAIS Santa Elena Jueves de 8 am a 3 pm

EBAIS Gutiérrez Jueves de 8 am a 3 pm y viernes 8 am a 2 pm

EBAIS Territorio indígena Jueves de 8 am a 3 pm y viernes 8 am a 2 pm

PÉREZ ZELEDÓN Polideportivo Martes a jueves de 9am a 2 pm, viernes 9 am 1 pm

Salón comunal de Palmares Lunes a jueves 9 am a 2pm y viernes de 9 am a 1 pm

HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA Vacunatorio de funcionarios Jueves y viernes 7:40 am a 3pm

HOSPITAL TOMÁS CASAS CASAJÚS (CIUDAD CORTÉS) Consulta externa ortopedia vacunación pediátrica con riesgos Miércoles, jueves y viernes 8 am a 1pm

HOSPITAL DE SAN VITO Consulta externa Lunes a viernes de 8 am a 3 pm

HOSPITAL MANUEL MORA VALVERDE (GOLFITO) Consulta externa Lunes de 8 am a 2 pm

HOSPITAL CIUDAD NEILLY Consulta externa servicio de inyectables Lunes a viernes de 8 am a 1pm

REGIÓN CENTRAL NORTE

SANTO DOMINGO ANAMPE de la basílica 1 norte y 175 este, casa # 14 Puestos 1 y 2 de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 p.m.,

ALAJUELA NORTE Plaza real Lunes a jueves de 8 am a 2 pm y viernes de 8 am a 1 pm

HEREDIA CUBUJUQUÌ Ebais Bernardo Benavides Martes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm

NARANJO Gruta iglesia Central 8 am a 3 pm

SAN RAFAEL Domo municipal frente al área de salud Lunes a jueves de 7:30 am a 3 pm, viernes 7:30 am a 2pm

SAN RAMÓN Complejo deportivo Rafael Rodríguez y sedes de ebáis: piedades norte, piedades sur, San Isidro, San Juan, concepción, Ángeles, Santiago, San Rafael, San Pedro, Peñas Blancas, Chachagua, Bajo Rodriguez. Lunes a viernes de 8am a 3pm

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL Anfiteatro Lunes a jueves de 8 am a 4 pm, viernes de 8 am a 3 pm

SAN ISIDRO DE HEREDIA Sede del área de salud de San isidro de Heredia Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de 8 am a 10 am

TIBÁS COOPESAIN Universidad Hispanoamérica de Llorente Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

ALFARO RUIZ Clínica central Martes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm, según existencias

HEREDIA VIRILLA Paseo de las flores Lunes a jueves de 8 am a 3pm, viernes de 8 am a 2 pm.

BELEN-FLORES Instalaciones AFZ -Pfizer pediátrica Martes a viernes 7:30 am a 2:30 pm

HOSPITAL MEXICO INA Uruca 7 am a 4 pm

PUERTO VIEJO SARAPIQUÍ Polideportivo puerto viejo y casa la cultura la virgen) Lunes a jueves de 8am a 3 pm, viernes de 8 am a 2pm.

POÁS Salón pastoral Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2pm

ATENAS Gimnasio escuela central Jueves de 8am y hasta agotar existencias

ALAJUELA OESTE Sede clínica barrio San José vacunación pediátrica Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, y viernes de 8 am a 2 pm

HORQUETAS Sede de área de salud: en el Ranchito Lunes a viernes de 8 am a 3pm

TIBÁS URUCA MERCED Museo del Niño Martes y miércoles de 9am a 3pm

ALAJUELA SUR Smile Direct Club Lunes a jueves de 8 am a 2pm,

viernes de 8am a 1pm

BARVA Edificio Santander I dosis pediatrica Lunes y viernes de 8 am a 1pm

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA Vacunatorio 7 am a 4pm.

SANTA BÁRBARA Sede de área de salud Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2pm.

VALVERDE VEGA Sede del área de salud Lunes a jueves de 7: 15 am a 3 pm, viernes de7: 15 am a 12 m.

SAN PABLO DE HEREDIA Centro cultural Martes 18 de 8:30 a.m. a 12 mediodía.

CARPIO / LEÓN XIII Iglesia católica de Carpio (vacunación pediátrica) 8:30am a 3:30pm

Ebáis León XIII (vacunación pediatrica) 8:30am a 3:30pm

ALAJUELA CENTRAL Citymall, sótano 3 Lunes y martes 8 am a 3 pm

GRECIA Salón parroquial Lunes a jueves de 8:30 a 3:30 y viernes de 8:30 a 2:30 pm.

PALMARES Edificio anexo Lunes de 1pm a 3 pm, martes a jueves de 7:30 am a 3 pm y viernes de 7:30 am a 2 pm.

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS Vacunatorio Lunes a jueves de 8:30 a 3:30 y viernes de 8:30 a 2:30 pm.

HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA Vacunatorio Miércoles a viernes de 7:30 am a 2 pm.

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

HOSPITAL DE GUÁPILES Hospital de Guápiles (casa de pediatría) Jueves de 8 am a 2 pm. son 50 dosis asignadas de forma semanal para casos de riesgo.

SIQUIRRES Antigua sede Martes, miércoles y jueves de 8 am a 3pm.

VALLE LA ESTRELLA Clínica Fortuna. Puesto de vacunación ebáis de Penshurth Lunes a viernes de 7 am a 1 pm.

CARIARI Todos los ebáis del área Miércoles de 7 am a 3 pm.

Vacunatorio sede Avenida Sura Lunes a viernes de 7 am a 3 pm.

GUÁCIMO Vacunatorio guácimo

auditorio Lunes a jueves de 8 am a 3 pm,

viernes de 8 am a 2 pm.

TALAMANCA Clínica de Suretka Martes 18/01/2022 de 9am a 3 pm

Ebáis Amubre Miércoles 19/01/2022 de 9am a 3pm

Ebáis Katsi Jueves 20/01/202 de 9am a 3pm

MATINA Clínica matina Bataan Sahara, Cuba Creck, zona indígena Zent, B line, Estrada y Santa Marta. 17/01/2022 8am -3pm

LIMÓN Ebáis Río Banano Jueves 8am a 3pm

Comunal de Cocos Lunes a viernes 8am a 3pm

Ebáis Limón 20 Jueves 8am a 3pm

GUÁPILES EBAIS periféricos , Vacunatorio de Coopevigua 1 Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm.

REGIÓN CENTRAL SUR

ACOSTA Sede de la clínica San Ignacio, EBAIS Adscritos: Vuelta de Jorco, Sabanillas -Cangrejal, móvil Médica(Legua de los Naranjos, Guatil y Ceiba) Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2pm,.

ALAJUELITA Sede Administrativa (Clínica Nueva) 8am a 3pm

ASERRI SEDE Lunes a jueves de 7:30 am a 3pm, viernes de 7:30 am a 1pm.

CARTAGO Ebais San Blas, Agua Caliente y Caballo Blanco (vacunación pediátrica por citas) Martes 18, miércoles 19 y jueves 29 de enero de 1pm a 6 pm.

CARMEN-MONTES DE OCA Vacunatorio UCR Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2pm.

CORONADO Centro de vacunación, ubicado en el parqueo noreste de la clínica. Martes y miércoles de 7 am a 3: pm.

CORRALILLO Jueves: vacunación centralizada ebáis de santa elena 9 am a 2:30 pm

CURRIDABAT UACA Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

DESAMPARADOS 1 Lobby Pfizer pediatrica Lunes de 11 am a 2:30pm. Martes, miércoles y jueves de 8:30 am a 2:30 pm. Viernes de 8:30 am a 1:30 pm.

DESAMPARADOS 2 Sede EBAIS San Rafael Abajo Lunes a viernes 8 am a 2 pm.

Sede EBAIS San Rafael Arriba Lunes a viernes 9 am a 2 pm.

Sede EBAIS San Miguel Lunes a viernes 8 am a 2 pm.

Salón Comunal Higuito Lunes a viernes 9 am a 2 pm.

Salón Comunal El Llano Lunes a viernes 9 am a 2 pm.

Salón Comunal Jericó Miércoles 19 de enero 9 am a 2 pm.

DESAMPARADOS 3 Comunal Dos Cercas Comunal Linda Vista Comunal Río Azul Comunal Fátima Aulas Parroquiales Iglesia Católica Los Guidos 8 am a 2pm de martes y miércoles.

EL GUARCO Mall Paseo Metrópoli/ Ebais El Empalme Martes, miércoles y jueves 8 am y Ebais El Empalme el viernes 9 am

ESCAZU Centro cívico Municipal Antiguo Country Day Lunes de 11 am a 2 pm. Martes a jueves de 8:30 ama 2 pm, viernes 8:30am a 1pm.

GOICOECHEA 1 Sede EBAIS Los Cuadros-Contiguo al Colegio madre del Divino Pastor-Alto de Guadalupe. Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2pm.

GOICOECHEA 2 Sala A dentro de la CJN Martes a jueves de 7:30am a 3pm y viernes de 7:30am a 2pm.

HATILLO Auditorio de la clínica 8am a 2pm.

LA UNION Auditorio de la Iglesia Católica de Tres Ríos 8:30 am a 2 pm.

LOS SANTOS Lunes a viernes: Sede área de Salud San Marcos de Tarrazú (I y II, III Dosis Pfizer Pediátrica) Lunes a jueves 8am a 2pm, viernes de 8am a 1pm.

MATA REDONDA HOSPITAL Clínica Moreno Cañas en el auditorio Pfizer pediatrica (hasta agotar existencia) Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8am a 2pm.

MORA Gimnasio Municipal de Mora Martes 18 enero 2022 de 8 am a 12 mediodía

MORAVIA Vacunatorio Pediátrico Lincoln Plaza Lunes a viernes de 8 am a 6:30 pm

OREAMUNO Sede Administrativa 25mts este del Parque segundo piso Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

PARAISO Gimnasio Escuela Goicoechea Martes de 8 am a 3 pm

PAVAS Clínica de Pavas y sede de Rincón Grande Lunes a jueves de 8 am a 12 m y de 1 pm a 2:30 pm. Viernes de 8 am a 1 pm.

PURISCAL Sede ebáis concentrados Lunes a viernes 7:30 am

Ebáis Turrubares Martes 8 am

Ebais la Gloria Miércoles 8 am

Ebais Salitrales Jueves 8am

SAN FRANCISCO SAN ANTONIO Universidad San José en San Francisco de Dos Ríos Martes de 8 am a 3 pm.

SAN JUAN SAN DIEGO CONCEPCION Terramall Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

SAN SEBASTIAN PASO ANCHO Ebáis Colonia Kennedy 8 am a 3 pm.

SANTA ANA EMAI ( Escuela de música artes integradas). 100 metros sur de bomba Hermanos Montes Lunes a jueves de 8:30 am a 3 pm, viernes de 8: 30 a 2pm, o hasta agotar existencias

TURRIALBA Se continua la estrategia intramuros en 14 Ebais (periféricos) del Área de Salud. Sede de la Universidad de Costa Rica(concentración de ebáis centrales ), en el caso de la Zona indígena Grano de Oro de Chirripó se continua vacunado en la giras medicas programadas y en la sede de Ebais Grano de Oro. 8 am a 3 pm de lunes a jueves viernes de 8 am a 2 pm.

ZAPOTE CATEDRAL Cedeso auditorio 8am hasta agotar dosis

HOSPITAL MAX PERALTA Vacunatorio Consulta Externa, edifico Alfredo Volio. Hospital programó a los pacientes con factores de riesgo. Lunes de 8 am a 3 pm

HOSPITAL WILLIAM ALLEN Vacunatorio del hospital (programado) Lunes a jueves de 8 am a 3:30pm, viernes de 8 am a 2:30 pm

REGIÓN HUETAR NORTE

AGUAS ZARCAS Sedes de EBAIS, Clínica de Aguas Zarcas Lunes a viernes de 7 am a 3 pm. Clínica de Aguas Zarcas de lunes a viernes de 7 am a 6pm.

CIUDAD QUESADA Balneario de San Carlos. Extramuros de 8 am a 2 pm.

FLORENCIA EBAIS Florencia y EBAIS La Tigra Lunes a viernes de 8 am a 3 pm

GUATUSO Sedes de EBAIS, Clínica de Guatuso Lunes a viernes de 8 am a 3 pm.

LA FORTUNA Sedes de EBAIS, Clínica de Fortuna Lunes a viernes de 8 am a 3 pm.

LOS CHILES Sedes de EBAIS Lunes a viernes de 7 am a 2:30 pm.

PITAL Sedes de EBAIS, Clínica de Pital Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm, en los Ebáis desconcentrados y en la sede de Pital se vacunara en un horario de 7 am a 8 pm. de lunes a viernes.

SANTA ROSA Sedes de EBAIS, Clínica de Santa Rosa Lunes a viernes de 8 am a 3 pm.

HOSPITAL SAN CARLOS Consulta Externa población de riesgo Lunes a jueves de 7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm.

HOSPITAL DE LOS CHILES Consulta Externa población de riesgo Lunes a viernes de 2 pm a 6 pm.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

PAQUERA Salón Parroquial de Iglesia Católica, Aula San Marcos, Paquera. Lunes a jueves de 8:30am a 3:30pm, viernes de 8:30am a 2:30pm

SAN RAFAEL DE PUNTARENAS Sede de área en vacunatorio para COVID Lunes a viernes de 8 am a 12 mediodía.

CHACARITA Sede de área los vacunatorios están ubicados en el parqueo Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm

ESPARZA Área de salud Esparza Lunes a jueves de 8 am a 3:30 pm y viernes de 8 am a 2:30 pm.

CÓBANO Vacunatorio de sede de área Lunes a jueves de 8 am a 3:30 pm, viernes de 8 am a 2:30 pm

MONTES DE ORO Vacunatorio área de salud Lunes a viernes de 7am a 2 pm.

QUEPOS Vacunatorio pediátrico carpa -en hospital Max Terán Valls Lunes a jueves de 8am a 2pm y viernes hasta la 1 pm.

CHOMES-MONTEVERDE Sede de Área de Salud de Monteverde y Sede de Área de Salud de Chomes para la vacunación pediatrica Lunes a jueves de 8 am a 3:30pm, viernes de 8 am a 2 pm.

OROTINA – SAN MATEO Salón Comunal de Orotina Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm.

BARRANCA Vacunatorio Sede de Área de Salud Lunes a jueves de 8 am a 3:30 pm y viernes de 8 am a 2:30 pm.

PARRITA Sede de Área de Salud, toldo de vacunación. Entrada del módulo A. Lunes a jueves de 7:30 am a 2:30 pm, viernes de 7:30 am a 1:30 pm.

GARABITO Tárcoles, Lagunillas, Bijagual y Quebrada Ganado. Lunes y miércoles en Tárcoles de 8am a 2pm. Martes en Lagunillas de 8 am a 2pm. Jueves en Bijagual de 8am a 2pm. Viernes en Quebrada Ganado de 8am a 2pm.

HOSPITAL MAX TERAN VALLS Auditorio del HMTV – el hospital cita a los pacientes. Martes de 8 am a 1pm.