Programa «El Marcador» es muy popular en el vecino del sur

Redacción – En Panamá ya viven al máximo el crucial duelo eliminatorio ante La Sele y la parte de la prensa deportiva canalera se ha encargado de desatar la polémica, debido que señalan que el fútbol de la Tricolor es una perfecta cura para el insomnio.

En el programa «El Marcador TV» de la cadena NEX, no se guardaron nada y criticaron con todo al cuadro liderado por Luis Fernando Suárez.

El periodista panameño José Miguel Domínguez y el azteca Jesús Barrón de Multimedios México, pero comentarista de este programa canalero le tiraron a La Sele.

En su edición de este 25 de enero atacaron con todo al cuadro costarricense, al cuál al parecer ven como una presa fácil para vencer en el Estadio Nacional y de esa forma, Panamá logre su primer triunfo en suelo tico en una eliminatoria.

Aunque dejan claro que en Panamá no hay ningún tipo de triunfalismos, la crítica fue con todo para el cuadro tico y por eso el comunicador mexicano dijo en este popular programa panameño que el fútbol de Costa Rica es una buena medicina para insomnio.

«Costa Rica es un equipo que ciertamente y entiendo su preocupación que de repente hay hegemonías y que llegó a ser una selección que llegó a altos calibres en una Copa del Mundo, pero ahorita Costa Rica está para sentarte en la tele y quedarse dormido, esa selección no emociona a nadie, es muy buena y una gran medicina para los que padecen de insomnio, cuando quiero dormir pongo un vídeo de YouTube, un partido de Costa Rica de su actual versión y me quedo dormido a los dos minutos, un equipo que no emociona y que no sabe jugar al fútbol, es un equipo avejentado, ¿quién los dirige? Luis Fernando Suárez, que lo corrimos del fútbol mexicano. Panamá está a nivel de México, Costa Rica tiene que estar preocupado», afirmó Barrón.

💥¿TODA LA VERDAD? 💥 🙌 Lo dijo Chuy Barrón: ‘Hoy, Panamá está al nivel de México. Costa Rica no emociona a nadie’ 🖥️ Canal 21 | https://t.co/hiYvfSueAw pic.twitter.com/Z3R3DzKAFv — El Marcador TV (@elmarcadortv) January 25, 2022

Pero todo no queda ahí, ya que en el caso de José Miguel Domínguez, Panamá no tiene que llegar con miedo a Costa Rica y por eso deben ganar en suelo nacional, por lo que deja claro que tienen la calidad para dar el campanazo por su equipazo.

«Toca ganar en Costa Rica, no hay que llegar con miedo. Se habla de que hay mucho triunfalismo, pero hay tres posibilidades en el Costa Rica vs Panamá, que ganar, empatar o perder, no entiendo a la gente. Tenemos equipo para dar el campanazo en San José, Panamá tiene un equipazo en todo el sentido de la palabra. No veo como Costa Rica le pueda hacer daño a Panamá», afirmó Domínguez.

🔥¿Se tenía que decir? 🔥 ‘No veo como Costa Rica le haga daño a Panamá’. 🖥️ Canal 21 | https://t.co/hiYvfSueAw pic.twitter.com/n5c0xGCRO7 — El Marcador TV (@elmarcadortv) January 25, 2022

La Tricolor buscará callar a todos sus detractores y así seguir en carrera hacia el Mundial de Catar 2022, pero eso sí, deben vencer cueste lo que cueste a Panamá.