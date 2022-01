Fue decisivo en la parte defensiva

Redacción- Aunque para muchos ticos es un desconocido por jugar en Municipal Grecia y no en un club grande, Youstin Salas, recibió la confianza de Luis Fernando Suárez y dejó la vida por La Sele en valioso empate de 0-0 en el Estadio Azteca.

Luego del silbatazo final, el volante de 25 años salió exhausto tras correr y pelear al máximo cada balón contra los aztecas, que por más que intentaron no pudieron vencer a Navas y jugadores como Salas, que mostraron jerarquía en cancha.

Para Youstin este juego fue especial, ya que desde hace mucho tiempo deseaba una oportunidad en la Sele, y cree que no la desaprovechó al lucirse con su número 2.

No hay dudas, que jugadores como Salas son los que se necesitan en juegos vitales como ante México, ya que con un trabajo de punto fino sorprendió a muchos, debido que sacó a relucir que tiene calidad de sobra para seguir en la Tricolor.

Su presentación le han valido elogios de la prensa y la afición tica. Tras su gran actuación, Youstin Salas afirmó que el timonel patrio le pidió concentración a La Sele y por eso considera que cumplió con las instrucciones que le dio Suárez.

«Agradecido con Dios por la oportunidad, es muy importante, veníamos por los tres puntos y tuvimos opciones claras de gol, pues lo más importante es que si no ganamos no perdemos, para mi esta oportunidad brindada por el profesor la aprovecho de la mejor manera, creo que hice lo que el me pidió y hace rato quería una oportunidad así, ahora solo queda aprovecharla, el profe nos pidió concentración, los juegos por las bandas y atacar los espacios por las bandas porque eran muy vulnerables, además de cerrar todos los espacios porqué ellos buscaban filtrar balones. Creo que todo el equipo se aplico y por ahí se ve el resultado, el grupo esta enfocado para ir a por los tres puntos a Jamaica», afirmó Salas.

Youstin Salas: "Si no ganamos, no perdemos" pic.twitter.com/fQFJxEYmaJ — TD Más (@tdmas_cr) January 31, 2022

El próximo encuentro eliminatorio de la Sele será ante Jamaica, donde puntuar es de vital importancia para las aspiraciones hacia Catar 2022.