Agüero está retirado por completo del fútbol

Redacción – Hace unas semanas se retiró del fútbol y desde entonces, Sergio «Kun» Agüero se ha mantenido lejos del fútbol por problemas en el corazón, que lo tienen con un chip, que por las noches tira luces de colores, lo cuál lo convierte en Ironman.

Cientos de fanáticos elogian al «Kun» por tomarse con humor su problema cardiaco, ya que la retirada del argentino ha sido de las peores noticias en el FC Barcelona y en el mundo, ya que tuvo que poner fin a su carrera cuando empezada su etapa como culé.

Los problemas cardíacos sufridos en el partido ante el Deportivo Alavés dieron paso al epílogo de su carrera como futbolista a sus 33 años. El 15 de diciembre del 2021 anunció su adiós definitivo de los terrenos de juego.

A través de su cuenta de Twitch, y con ciertos toques del humor que lo caracteriza, Agüero se sinceró sobre cómo fue todo ese proceso del fin de su carrera.

«Cuando me agarra la arritmia quedo internado en el hospital. Pensé era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien. No podían venir a verme y yo dije, raro.

Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas pero no me decían nada. No me decían «ya te puedes ir a casa». Entonces llegó el médico y me dijo que me tenía que quedar una noche más. No sabía que estaba pasando.

Me empecé a poner nervioso porque me quería ir a casa. El lunes a la mañana me levanto y llega la enfermera y me dice que me tienen que trasladar a un clínica privada par hace un chequeo más profundo. Ya me lo veía venir», afirmó Agüero.