El Dr. aseguró que Herra es el amor de su vida

Redacción- ¡Así es! Definitivamente volvió el amor entre la conocida pareja de el Dr. Rodrigo Marín y la periodista Fabiola Herra, quienes desde hace varias semanas se les ha visto muy juntos, y ahora es oficial su regreso.

Los rumores sobre una posible reconciliación han sido cada vez más fuertes, debido a que, desde noviembre ambos se comenzaron a seguir nuevamente en Instagram y Marín decía que si volvería con la presentadora, pero ella nunca daba declaraciones sobre el tema.

Ahora, el Dr, en su reciente entrevista con el medio nacional CRHoy.com, aseguró que habían regresado y que ella definitivamente era el amor de su vida.

Si bien, decidieron no a hacer pública su relación, dice que se encuentran sumamente felices. En la entrevista, también le preguntaron sobre su gran cambio físico, y él admitió que otra motivación fue su pareja.

«La gente me felicita y me anima a seguir, me dicen que me veo mejor. Estoy con la mujer que amo, Fabi siempre es una motivación extra y especial para mí», expresó Marín al medio antes mencionado.