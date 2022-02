Redacción – El famoso cantante puertorriqueño, Carlos Reyes Rosado o conocido mundialmente como «Farruko» pidió perdón a su público por la letra de sus canciones y anuncia su conversión religiosa tras tener un encuentro con Dios.

«Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones […] No me siento orgulloso de eso«, dijo el artista durante su actuación en el FTX Arena de Miami.

La polémica fue tanto, que muchos seguidores del artista de 30 años compararon este concierto como «una misa».

Durante el concierto, sonó su famosa canción ‘Pepas’, que cuenta con más de 325 millones de reproducciones en YouTube y que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

«Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humanoporque el amor empieza por el perdón», afirmó, según en video difundido por el empresario musical José Vallejo, de Mr&Mrs.

El artista también hizo comentarios como que «todos somos pecadores, lo dice la Biblia» o que «Dios es bueno», al tiempo que confirmó su conversión religiosa. « Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo «, subrayó el artista, que tiene entre sus éxitos canciones como «Lejos de Aquí» y «La Tóxica». Incluso, su conversación a la religión cristiana es tanta, que en sus perfiles de Facebook, Instagram y demás plataformas, solo publica versículos de la biblia y mensaje alusivos al todopoderoso, con el fin de crear consciencia. View this post on Instagram A post shared by ⛽️167💽🏁🔜 (@farruko)