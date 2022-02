No tienen más oferentes de técnicos de farmacia.

Redacción- Debido a la disminución de personal por incapacidades por covid, las autoridades del Hospital Max Peraltade Cartago tomaron la medida de suspender el servicio de Farmacia de Consulta Externa.

Con ello, desde el medio día de este miércoles, no entregarán los medicamentos a pacientes ambulatorios.

El servicio de Farmacia continuará con la atención de emergencias, hospitalización y pacientes en tratamiento de quimioterapia.

El hospital no ha podido sustituir el personal debido a que no tienen más oferentes de técnicos de farmacia, por lo que no es posible atender todos los procesos en este servicio.

La medida se aplica este miércoles y las autoridades estarán valorando si es necesario ampliar el periodo.

Para consultas estará disponible el número 2550-1993, Dirección General del centro médico.