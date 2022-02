Hernández agradeció a la justicia costarricense y a los jueces por la absolutoria

Delantero asegura tener ofertas en el extranjero, pero primero piensa en el CSC

Redacción- El Jugador de fútbol, Marcel Hernández, habló en conferencia de prensa tras ser absuelto de delitos de violación y relaciones impropias.

Hernández se sinceró y tocó a profundidad varios temas de los cuales no había hablado durante el largo proceso penal al que debió someterse.

El delantero del Club Sport Cartaginés declaró que ahora, el fútbol pasa para el a un segundo plano, pues nuevamente tiene la posibilidad de salir del país para ver a su familia.

Según Hernández, para él lo más lamentable del proceso legal que tuvo que enfrentar, fue que lo privaron del derecho de ver a su familia, pues tenía un impedimento de salida del país.

«Contento por la devolución del pasaporte, no porque me puedo ir del país a jugar al fútbol, sino porque puedo ver a mi familia porque me privaron de eso, eso es lo más importante», declaró el cubano.

Además, el futbolista contó que los tres años y medio que estuvo involucrado en el caso fueron muy doloroso, pero que más allá está el daño que le causaron a sus allegados.

Tras la decisión de los jueces, el jugador afirmó que recogerá su pasaporte y luego procederá a pedirle un permiso al Club Sport Cartaginés para ir a Cuba a visitar a su familia.

Para el futbolista, la justicia se aplicó correctamente y agradeció al sistema costarricense y a los jueces a cargo del caso.

«Agradezco a la justicia de Costa Rica y a los jueces, que fueron muy objetivos y jugaron un rol muy importante, vinieron a plasmar lo que se había hecho en dos sobreseimientos antes», dijo el futbolista.

Sobre su futuro, el goleador afirmó que de momento se enfoca en su contrato con el equipo brumoso, pero que luego tomará una decisión sobre ofertas que tiene sobre la mesa.

De momento, Hernández no valora realizar una contrademanda ante el Estado, el Inamu o la demandante.