Hernández se ha convertido en un referente brumoso

Redacción – Tras vivir un calvario por ser acusado de violación y abuso sexual con una menor de edad, Marcel Hernández fue absuelto por la justicia y luego de esa resolución a su favor deja claro que se enfocar en Cartaginés, club que lo ama.

El Tribunal Penal de Cartago absolvió al cubano de cuatro delitos de violación y dos de abuso sexual por relaciones impropias con una menor de edad. Sumado a que el juez solicitó cesé inmediato de las medidas cautelares.

Una de ella es la devolución de su pasaporte y con esto se le levanta el impedimento de salida del país, por lo que ya podrá volver a su natal Cuba y poder ver a su familia, ya que sus seres queridos están sufriendo en la isla caribeña, por lo que desea verlos pronto.

Haber quedado en libertad revive la ilusión de Hernández de jugar fuera de Costa Rica, ya que en tres años y medio no pudo salir del fútbol tico por lo mismo. Por eso, el isleño deja claro que los ofrecimientos del exterior están sobre la mesa.

Pero ahorita su intención es enfocarse con el Cartaginés, una institución que ama, quiere y valora donde ya registra 61 goles en su etapa con el club de la Vieja Metrópoli, debido que es el extranjero con más goles con la camiseta blanquiazul.

Marcel Hernández habló en conferencia de prensa y afirma que va seguir ligado con Cartaginés durante este semestre, donde fue enviado a préstamo de parte de Alajuelense, que es dueño de la ficha del atacante de 32 años.

«Al final, las ofertas siempre han existido y están sobre la mesa, eso no es un secreto pero ahora me voy a enfocar en Cartaginés, es un club que me ama, me quiere, me valora y me cuida, entonces al final vamos a estar ligados a esa gran institución y vamos a intentar darle lo mejor, porque se merecen lo mejor de Marcel.

Después pensaremos y miraremos las opciones que tengo, las vamos a valorar y ya eso será un análisis más metódico y tranquilo, con la cabeza fría, pensaremos en ellas. Pero creo que Cartaginés se merece un Marcel Hernández enfocado, metido ayudando y tratando de hacer las cosas bien como lo he venido haciendo», afirmó Hernández.