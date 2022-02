Oviedo pide que se respete a Gamboa

Redacción – El lateral izquierdo nacional, Bryan Oviedo, sale en defensa de Cristian Gamboa, que en las últimas semanas ha sido blanco de críticas de muchos ticos, debido a su ausencia en la Tricolor por causa de una dolencia crónica en su cadera.

Oviedo no entiende porque la afición crucifica a Gamboa, ya que el lateral derecho del VFL Bochum y Fedefútbol han sido transparentes y no han ocultado nada sobre el caso del oriundo de Liberia, que desde el 2020 solo tiene un partido con La Sele.

Por eso, todavía jugador del FC Copenhague danés cree que es inaceptable que se critique a un jugador que muchas veces vino a la Tricolor sin ritmo en Europa y aún así cumplía con una notable labor, gracias a su esfuerzo y entrega dentro de la cancha.

Incluso, ha estado 10 años sacrificándose y por ello, Bryan quién es muy cercano a Cristian, afirma que debe entender la situación crónica que vive el legionario.

Además, muchos fanáticos han dicho que ya no comen cuentos, debido que no se convocó a Cristian por la lesión en su cadera, pero en el Bochum sigue jugando lo cuál ha despertado una ola de cuestionamientos hacia el lateral de 32 años

Bryan Oviedo explicó la situación de Gamboa y afirma que el jugador que milita en la Bundesliga de Alemania no puede estar más de cinco horas sentado en un avión, lo cuál le imposibilita venir al país a unirse a la Selección Nacional.

«Todos nosotros los que estamos mucho tiempo con él sabemos el problema que tiene. Él ha dado muchísimo por Costa Rica y no es justo que ahorita digan que no tiene compromiso con La Sele, él ha estado 10 años esforzándose, sacrificándose y si tiene este problema lo tenemos que entender.

Es una lesión que él no puede estar más de cinco horas sentado en una misma posición y tendría que venir en un vuelo (de más de ocho horas). No me parece justo que se le critique, es un jugador importante, esperamos que se pueda recuperar, pero para él es difícil, tiene que jugar un partido y dura dos o tres días sin entrenar por el dolor, en eso pasa durante la temporada», afirmó Oviedo en su arribo al país tras estar con La Sele.