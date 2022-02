Paolo fue campeón nacional con el desaparecido Brujas FC en el 2009

Redacción – El último gran ídolo del Cartaginés, Paolo Jiménez, anhela con salir campeón con el equipo brumoso y así poder retirarse de las canchas con broche de oro.

Jiménez estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV, donde dio a conocer su anhelo de dar la vuelta olímpica con el equipo de sus amores, el club blanquiazul al cuál volvió tras una aventura en el Nacional Potosí de la primera división de Bolivia.

Con su número 11 en su camiseta, Paolo de 38 años firmó por seis meses con los brumosos y dependiendo de su rendimiento podrá optar por renovar su ligamen por un torneo más, por lo que es consciente que ya no le queda mucho para poder salir campeón.

Cartaginés no da la vuelta olímpica en la primera división desde hace 82 años, por eso de la mano de Geiner Segura y gran planilla con la que cuentan, Jiménez sueña en grande, a pesar de que los brumosos han tenido un inicio del Clausura 2022 irregular.

Los de la Vieja Metrópoli registran 9 puntos en seis jornadas, tras cosechar tres triunfos y tres derrotas, de las cuáles dos han sido de forma seguida. Incluso, Jiménez no se ha topado con muchos minutos, ya que registra solamente 67 minutos en tres juegos.

Paolo Jiménez afirma que desea con cerrar su carrera con broche de oro y así poder ganar la copa con el equipo al cuál ama con todo su corazón desde niño.

«Hay detalles importantes en mi carrera, que no han dejado tener ese punto de éxito, siento que uno de los más importantes es la parte mental, en momento de presión, fuertes, el equipo no hemos entendido como reaccionar a esos momentos, han habido grandes cuerpos técnicos y grandes planilla, se ha tratado de buscar pero no se ha logrado.

Yo espero que con este proyecto que se viene dando, se pueda dar y yo poder cerrar con broche de oro que tanto deseo y tanto anhelo que es ser campeón. Yo he tenido simularos como el del 2013. ¿Por qué soy de Cartaginés? Primero toda mi historia en el club desde niño y segundo por todos los sentimientos y anécdotas que he vivido vinculado a la afición y el equipo en todos estos años», afirmó Paolo Jiménez.

#AFondoCon || Paolo Jiménez " Espero que con este proyecto se nos de el campeonato y pueda cerrar mi carrera con broche oro"@GabrielVargas pic.twitter.com/MnpjLjhPoi — FUTV (@FUTVCR) February 12, 2022

Aunque no ha podido salir campeón con el Cartaginés, Jiménez si cuenta con un título nacional tras ganarlo con el Brujas FC en el ya lejano año 2009.