El comentarista deportivo inició las gestiones necesarias con SETENA y con las autoridades municipales

Redacción- El pasado 15 de febrero, el conocido periodista, Everardo Herrera, expresó su molestia en sus redes sociales, por la instalación de una torre de comunicación frente a su propiedad en San Rafael de Alajuela, la cual, no contaba con los permisos y ahora está tomando acciones legales en el asunto.

Mediante un en vivo, Herrera mostró todo lo que estaba pasando, además, dijo que lo colocaron sin previo aviso.

AM Prensa habló con el periodista, y nos comentó que antes la tenían a unos 200 metros de su propiedad y decidieron moverla sin contar los respectivos permisos de la municipalidad de Alajuela.

«Nos la pasaron de la noche a la mañana, yo fui a ver hoy, porque ayer cuando me llamaron yo tenía trabajo.. Es una torre gigantesca de comunicaciones y yo había chequeado, y hay una legislación que establece como se tienen que colocar y donde ese tipo de torres, y con el venir de los detalles otros colegas han averiguado y resulta que no tienen permisos de la municipalidad»

Herrera Soto inició las gestiones necesarias ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y ante las autoridades municipales para que se elimine una torre e telecomunicaciones construida frente a su propiedad por no tener viabilidad de licencia ambiental.

Según comentó su abogado, Wálter Brenes Soto, le solicitaron a SETENA que ordene una inspección en la torre que se levantó a un costado de la entrada de la urbanización Las Abras, en San Rafael de Alajuela.

Asimismo, Brenes indicó que la Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 17 dice que “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”.

«una vez constatado en sus registros que no se cuenta con licencia ambiental para esa torre de telecomunicaciones, solicito que ese proyecto sea remitido al Tribunal Ambiental Administrativo, por cuanto, según la norma citada, esa obra de telecomunicaciones no cumpliría con el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental ni tampoco con la citada Ley Orgánica del Ambiente”, agregó Brenes.

En la entrevista con AM Prensa, Herrera nos dijo que no le gusta dar detalles de su vida privada, sin embargo, vio necesario hacer esta situación pública, debido a que, es un tema muy frustrante, y no se debería de repetir algo así sin una justificación.

“Esta demás acotar que nuestro país es altamente sísmico y evidenciando el alto flujo de tráfico humano como vehicular en el sitio en cuestión, en caso de ocurrir un evento natural de esa categoría los daños serian irreparables al exponer vidas humanas. Por tanto, en caso que la Municipalidad de Alajuela, haga caso omiso a esta respetuosa solicitud será absolutamente negligente y responsable del eventual daño, al ser un hecho futuro evidentemente previsible», destacó Herrera.