Redacción – El técnico argentino de Pumas de México, Andrés Lillini, dio a conocer que conoce a la perfección a Mariano Torres, a quién lideró en las filas del poderoso Boca Juniors de Argentina y a cuál describe como un zurdo elegante dentro de la cancha.

Lillini reveló que conoció a Torres cuando ocupó el cargo de director juvenil del equipo xeneize, donde el actual volante del Monstruo dejó gratos recuerdos para el estratega del popular equipo azteca, que señala que el volante es un 10 exquisito.

Incluso, Lillini dice que Mariano siempre ha tenido buena pegada y se dio el lujo de ser parte de una generación dorada de Boca, lo cuál refleja la calidad del referente del Monstruo, que lamentablemente no llegó a debutar con el primer equipo de Boca.

Aunque Torres brilló en la cantera, el timonel felino dice que el mediocampista no logró a jugar un partido oficial con los azul y oro por la grande que es la institución de Buenos Aires, por lo que verlo como capitán del Saprissa llena de orgullo al estratega.

Por ello, poder enfrentar al cuadro morado con Mariano como líder emociona al director técnico sudamericano, que avisa que Pumas viene a ganar al país.

Andrés Lillini habló en conferencia de prensa y se deshizo en elogios hacia Mariano Torres, a quién describe como un jugador exquisito, al cuál le guarda un gran cariño por tiempo que pudieron compartir en Boca Juniors.

«Tuve a Mariano Torres, al capitán de Saprissa en el proceso de Boca Juniors, cuando fui director juvenil de Boca, sabemos que es un jugador que arma y que el juego pasa por él, que tiene una muy buena pegada y es un zurdo elegante. Mariano fue un jugador en una generación dorada que teníamos en Boca Juniors, muchos buenos futbolistas en ese momento y muchos jugaron en primera división.

Mariano era un enganche, un 10 exquisito y siempre con buen trato de balón, habilitador constante y me da mucho gusto por él. Lo he seguido en estos últimos tres partidos completos que he visto en Saprissa, he seguido sus alternativas desde que se fue de Boca, que anduvo en otros países, porque siempre fue un chico, que a veces Boca es tan grande que no le dio la oportunidad a estos futbolistas que son tan destacados.

Me gusta su liderazgo, me gusta que sea el capitán y verlo así, porque al final uno se encariña con la persona y como es él, que este jugando al fútbol y que esta carrera que tanto esfuerzo hizo en inferiores la este consagrando en un equipo como Saprissa, que tiene constantemente la necesidad de salir campeón y Mariano es uno de los líderes, es destacado y tiene una gran zurda. Es uno de los mejores extranjero en Costa Rica y tiene gran talento», afirmó Andrés Lillini, timonel del club mexicano.