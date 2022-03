Documento también fue firmado por el ministro de salud, Daniel Salas, y la ministra de la presidencia, Geannina Dinarte

Redacción- El reconocido proyecto de marihuana medicinal se convirtió en toda una realidad este miércoles al darse la firma del Presidente de la República, Carlos Alvarado.

Mandatario que decidió aprobar la propuesta que fue presentada años atrás por parte de la diputada Zoila Rosa Volio y que tras varios años de negociaciones y estudios fue aprobado por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo.

Pese a que solo unas semanas atrás se realizó el Presidente decidió vetar la propuesta que le llegó a su despacho en primera instancia.

Debido a que consideraban que habían aspectos a corregir dentro de los artículos 5, 25 y 26, los cuales pidió ajustar para así firmar la iniciativa.

Solicitud que fue atendida por los diputados que conforman la Asamblea Legislativa y ayer martes 1° de marzo aprobaron en segundo debate el proyecto con los cambios en los artículos antes mencionados.

Ante lo que Alvarado decidió no darle más largas al tema y presentarse con el resto de autoridades pertinentes a firmar el proyecto que ahora se convierte en la Ley Nº 10.113.

«Los dos beneficios fundamentales de esta ley tienen un gran alcance, uno es aliviar dolor, o dar tratamientos a personas que lo necesitan y ampliar las posibilidades para la salud de muchas personas, y esa ya solo es un gran fin, y esta ley lo cumple».

«Como si no fuera poco, el otro gran fin y logro que persigue esta ley es que se pueda industrializar el cáñamo, una actividad que podría y estamos apostando a que active nuestro agro, active sobre todo nuestras zonas rurales con un cultivo y una nueva industria, que no solo es la industria per se de su cultivo, si no todo lo que puede desarrollarse a partir de ello».

«Esos dos objetivos persigue esta ley y por eso estamos acá para anunciarlo al país, para celebrarlo y creo vale la pena reflexionar en torno a su propio proceso», afirmó Alvarado previo luego de firmar la ley.