Redacción – La Copa del Mundo de Catar 2022 ya suma 17 países clasificados: las selecciones de Japón y Arabia Saudita sellan su boleto al Mundial.

Japón hincó con marcador de 2-0 a Australia, gracias a un fantástico doblete de Kaoru Mitoma en los minutos 89 y 90+4 en el Estadio ANZ en Sidney.

Esta victoria le dio el pase a los japoneses que suman siete participaciones mundialistas. Su última ausencia fue en USA 1994, lo cuál habla del poderío del país del Sol Naciente en su confederación donde son de los países más fuertes.

🔵 QUALIFIED ✅

🇯🇵 Japan are heading to #Qatar2022 after defeating Australia in Group B!

7️⃣th back-to-back appearance in the #WorldCup for the Samurai Blue 👏 pic.twitter.com/EoLPmKJxOV

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 24, 2022