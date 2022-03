Centeno tiene a Guadalupe siendo protagonista

Redacción – El timonel de los guadalupanos, Wálter Centeno Corea, revela que siempre trabaja para buscar la excelencia siempre y por eso se ha enfocado en inculcar su idea a los jugadores del equipo capitalino, que es la revelación del torneo.

Centeno está realizando un trabajo de punto fino al mando del cuadro josefino, que está en franca lucha por el liderato del certamen al sumar 16 puntos, mismos que Alajuelense que es primero por concepto de una leve diferencia de dos goles.

La escuadra del cantón de Goicochea ha encontrado su estilo a la hora de jugar, lo cuál tiene como mente maestra al Rey Paté, que ha dicho en reiteradas ocasiones que en el club josefino está tranquilo porque nadie lo molesta, lo cuál le da confianza a los suyos.

Con bastiones como Luis Torres en el arco, Darío Delgado en la defensa, Diego Estrada en el mediocampo y Jossimar Pemberton en el ataque, el ídolo del Saprissa ha logrado estructurar un sistema que le ha dado buenos frutos a su plantel.

Paté Centeno habló en conferencia de prensa y afirma que trabaja con Guadalupe para buscar la excelencia dentro de la cancha, gracias al cambio de verbo donde se ha enfocado en convencer a sus muchachos que pueden lograr grandes cosas.

«Soy fiel creyente de Dios, trabajo para buscar la excelencia y la hemos inculcado a Guadalupe, la única diferencia es que le hemos cambiado el verbo y el verbo de que no se puede por cosas grandes, creo que ellos son muy jóvenes y tienen mucho potencial, nada más que ellos no se habían dado cuenta o no se los habían contado, pero por el momento se lo estamos contando de que el fútbol les puede dar muchas cosas», afirmó Paté.