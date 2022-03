Cada vez son más las industrias que castigan a Rusia

Redacción- Tras la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero, muchas industrias y países le han comenzado a dar la espalda a Rusia, entre ellos ahora está «Disney y Warner Bros», quienes cancelaron sus estrenos en el país.

Lo que más impactó a los fanáticos del cine, fue que cancelaran el tan esperado estreno de «The Batman», la cual, cuenta con las actuaciones de Robert Pattinson en el rol de Bruce Wayne/Batman y Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman y tiene prevista ser una de las películas más taquilleras.

Su estreno mundial tendrá lugar este 4 de marzo, menos en territorio ruso.

«A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está pausando el lanzamiento de su largometraje, The Batman en Rusia. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia», se lee en el comunicado que lanzó el Warnes Bros.

Asimismo, The Walt Disney Company anunció que temporalmente pausará sus próximos estrenos en Rusia, incluyendo la esperada película infantil, Turning Red, la cual, es la nueva producción de Pixar que tiene previsto su estreno para el 10 de marzo.

“Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el estreno de películas en Rusia, incluida la próxima ‘Turning Red’ de Pixar”, dijo un portavoz de Disney.

De igual forma, muy pronto se estrenará la nueva película de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que tiene su estreno para el 5 de mayo, y aunque faltan meses, puede ser que Disney tome la decisión de seguir dandole la espalda a Rusia.

“Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis de refugiados emergente, estamos trabajando con nuestras ONG asociadas para brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados”, expresaron.