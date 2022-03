Santos ha mostrado un penoso nivel en el torneo

Redacción – Del cielo al infierno en poco tiempo: Erick Rodríguez tiene al Santos de Guápiles en el último lugar del campeonato de Clausura 2022.

Las diferentes circunstancias que han tenido que enfrentar en el semestre le han dado dolores de cabeza al cuadro guapileño, que en el torneo pasado era protagonista con su idea clara y gran espectáculo en cada jornada.

Pero en el presente certamen han tenido que hacerle frente a lesiones, sanciones, problemas para usar a sus jugadores extranjeros y otras situaciones, que han golpeado al plantel del Caribe, que en este 2022 ha mostrado un vergonzoso nivel.

Con el tema de los foráneos, fue hasta este pasado 20 de marzo cuando pudieron volver a echar mano de sus extranjeros. Incluso, Javon East anotó un gol en la caída por 2-3 ante Sporting FC en un juego de reposición.

🔥 ¡Volvió Javon y volvió con gol! pic.twitter.com/sdAXDKP3gH — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 20, 2022

Atrás quedó aquel Santos que peleaba fecha a fecha y aquel que jugaba sin miedo, ya que por causa de las diferentes situaciones que han enfrentado, el plantel de Pococí ha perdido fuerza en todas sus líneas, lo cuál lo ha hecho un equipo endeble.

En el torneo pasado, Santos cosechó 36 puntos en la fase regular, lo que les valió para quedar terceros y poder avanzar a semifinales, donde sucumbieron ante La Liga. Además, en el semestre anterior clasificaron a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Esos días de alegría son solo un recuerdo bonito, ya que este año han tenido que soportar grandes obstáculos, los cuáles han golpeado de gran forma al club que actualmente es último con una paupérrima puntuación de 7 unidades en 10 jornadas.

Además, en el certamen regional quedaron en ridículo al quedar fuera con global de de 6-0 ante el New York City de la MLS. Esos malos ratos han hecho que Erick Rodríguez ponga en manos de la directiva su estancia al mando del Santos de Guápiles.

«Nosotros los técnicos vivimos de resultados, ya eso es una pregunta para la administración, yo estoy trabajando y estoy tranquilo, confío en los muchachos y confío en lo que estamos haciendo, estoy tranquilo y si la directiva me dice que no puedo continuar, me voy tranquilo porque veo al equipo compitiendo.

A lo interno sabemos todo lo que hemos tenido que trabajar para poder ver que el equipo este competiendo como en los últimos dos partidos, reestructuramos la planilla y se está jugando con muchachos jóvenes y está compitiendo, cuando tengamos los muchachos recuperados, ahí vamos a tener una planilla mucho más amplia para seguir compitiendo y salir de esta zona porque obviamente no estamos contentos», afirmó Rodríguez.