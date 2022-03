El uso de las mascarillas y el certificado de vacunación dejarán de ser obligatorios en suelo parisino

Djokovic irá tras su título 21

Redacción- El serbio Novak Djokovic podrá defender su título en Roland Garros, tras el cambio de medidas que se harán a partir de próximo 14 de marzo en Francia.

Según el primer ministro francés Jean Castex el 14 de marzo dejarán de ser obligatorias las mascarillas en espacios interiores y tampoco se pedirá el certificado COVID-19. Por lo que para el serbio esto es una gran noticia, debido a que podrá luchar por el título.

Con este cambio en las medidas Djokovic podrá participar en el Masters 1.000 de Montecarlo que será del 9 al 17 de abril. Mientras que Roland Garros se celebrará del 22 de mayo al 5 de junio.

Con estos cambios habrá una posible competencia entre el serbio y el español para que, el serbio logre igualar la cantidad de majors que tiene actualmente Rafael Nadal.

Hay que resaltar que Djokovic no ha ganado ningún torneo en este año 2022, y que recientemente terminó la relación con su entrenador de toda la vida Marián Vajda.

Según Vajda la relación se terminó de manera cordial y asegura que Nole tiene un equipo poderoso al lado de Goran Ivanisevic.

Para el ex entrenador de Novak las cosas no iban de la mejor forma desde julio del año pasado, además de que Nole perdió el Us Open y tampoco pudo llevar el oro para serbia. Por lo que para ambos hubo una separación.

“Entendía su objetivo por supuesto de darle un oro a Serbia. Pero hubo una separación. Y ya después vino el tema de la no vacunación, no jugaría muchos torneos como jugador no vacunado y él ya tiene un equipo poderoso con Goran Ivanisevic. Después de evaluar todas las circunstancias, decidimos de mutuo acuerdo terminar con nuestra cooperación profesional”, comentó Marián Vajda.