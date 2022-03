Mujer denuncia que la amenazó de muerte poniéndole dos cuchillos en el cuello

Su expareja afirma que él la sigue buscando para pedirle que se casen

Redacción- El exjugador de Primera división, Din John Arias, fue acusado por su expareja por intento de femicidio.

Arias, quien militó en la máxima categoría en Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Cartaginés, Guadalupe FC y Pérez Zeledón, habría amenazado de muerte a su expareja poniéndole dos cuchillos en el cuello.

La información de la denuncia contra Arias fue dada a conocer por Diario Extra, que incluso habló con la denunciante, Alison Arias, quien fue novia del hoy jugador de Marineros de Puntarenas en la Segunda División.

Según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso el periódico, los hechos sucedieron el pasado 16 de enero, cuando el futbolista y la joven terminaron su relación.

“Din y yo solo fuimos novios, nunca vivimos juntos, empezamos la relación de noviazgo como hace dos años y finalizamos la relación el domingo 16 de enero que fue cuando sucedieron los hechos y que voy a contar. Él y yo no tenemos hijos», reza la denuncia.

Además, en el expediente se habla de que Din John Arias habría tenido, al mismo tiempo, una relación con otra mujer a la cual embarazó.

Seguidamente parte de la denuncia revelada por Diario Extra:

“El día domingo 16 de enero del 2022, entre las 2:30 a 3:30 p.m., yo me encontraba en la casa de Din en Hatillo centro, él vive ahí con los papás, en eso una señora empezó a enviarle mensajes a Din hablando mal sobre mí, esa señora está embarazada de mi exnovio, de Din, fue una infidelidad por parte de él, pero yo aun así seguí con él, entonces yo le dije a él que ya no iba a permitir esas cosas y que él se hiciera cargo de las cosas de él.

Le pedí que me fuera a dejar a mi casa en San Antonio de Coronado, andábamos en mi casa, pero, como yo no manejo aún, él era el que manejaba, de camino hacia mi casa, en el carro, Din me empezó a ofender de palabra, me dijo que yo me acostaba con otros hombres y yo le dije que ojalá yo anduviera haciendo lo mismo que él y fue cuando me escupió en la cara. Cuando llegamos a mi casa en San Antonio de Coronado, nos bajamos del carro y entramos a mi apartamento, yo le dije a Din que recogiera las cosas de él y se las llevara, que era una suéter y un par de camisas.

Le dije que se fuera de una vez de mi apartamento y que de ahora en adelante yo iba a empezar a hacer lo que él me decía, de acostarme con hombres, entonces, estando en la sala, Din me dio un cabezazo en mi nariz y me dijo que él me la podía quebrar, que si yo quería él me la quebraba. Yo me fui hacia la puerta de mi apartamento y desde ahí le decía que se fuera a recoger las cosas de él, entonces se fue para mi cuarto a recoger las cosas y yo le decía que se apurara porque yo iba a empezar a hacer lo que él me decía y que ahora iba a llegar un hombre a la casa.

Cuando terminé de decir eso, yo me encontraba en la cocina tomando agua. Lo lavé (el vaso) y lo puse a secar, cuando veo que Din tomó un cuchillo de cocina y me lo puso en el cuello, mientras me decía que me iba a matar y que podía hacerlo para que yo no estuviera con ningún hombre. Yo a como pude traté de correrle la mano en la que tenía el cuchillo hacia atrás y lo botó al piso, pero inmediatamente tomó otro cuchillo de cocina, pero lo puso nuevamente en mi cuello y me decía que me iba a matar, pero él tiró el cuchillo al piso. Yo salí del apartamento que es en un segundo piso y le dije que si él no se iba a ir, me iba a ir yo, por lo que bajé las gradas”, cita la denuncia.

Diario Extra contactó a la joven Alison Arias, quien aseguró que su ex la sigue acosando por vías electrónicas, incluso en los últimos días.

Esos contactos de Arias a la joven son ilegales, pues él tiene medidas cautelares como no molestarla ni llamarla.

Incluso, la expareja del jugador reveló que le escribe para pedirle perdón, que él está dispuesto a cambiar y a casarse.

“El sábado me escribió de nuevo pidiendo perdón, que nos casemos, que él me ama, que va a cambiar, que se arrepiente de todo lo que hizo, que él sabe que puede ir preso por escribirme, pero que yo valgo la pena. El lunes 28 me escribió también diciendo que se arriesgaba a ir preso pero que yo valía la pena, esto por correo porque lo tengo bloqueado en todo lado. Me dijo que fuéramos a comprar el anillo, me da miedo saber que está en San José y que me vaya a hacer algo”, afirma la exnovia del futbolista.

Por el momento, el exjugador de Primera División no se ha referido ni al tema ni a la denuncia en su contra.