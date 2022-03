Redacción- El FC Cincinnati logró vencer con marcador de 1-2 al Orlando City, en este compromiso Allan Cruz no estuvo presente por un problema familiar y Ronald Matarrita se perdió el juego por lesión.

Júnior Urso fue el anotador por el Orlando City al minuto 42 de la primera parte.

Junior Urso finds the equalizer for @OrlandoCitySC just before the break! pic.twitter.com/HX7gV75cb5

Y para el FC Cincinnati anotó un doblete Brandon Vázquez al minuto 13 y 53 para darle la victoria al conjunto de Ohio.

The find from @LuchoAcosta94, the finish from @Brvndonv! 🔶&🔷 on the board first in Orlando.#ORLvCIN | #AllForCincy pic.twitter.com/e7CSthKFrd

