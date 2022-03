Reyes ha sido criticado por el saprissismo desde su arribo

Redacción – El técnico español del Monstruo, Iñaki Alonso, le hizo un pedido especial a Andy Reyes, tal y como lo es que se convierta en un bicho en el área para así potenciar aún más su capacidad dentro de la cancha con el Saprissa.

Alonso es el gran defensor del delantero de 22 años, que desde su llegada al Monstruo ha sido duramente criticado, ya que sus números son realmente tristes para ser delantero, ya que tiene más de 6 meses sin anotar un gol.

Esa situación no le gusta para nada al saprissismo, que en su gran mayoría no entienden como el oriundo de Naranjo se puso los colores del club más ganador del país, debido que no ha mostrado mayor cosa en el campeonato nacional.

Pero desde la óptica del timonel ibérico, Reyes es un jugador con mucha polivalencia, es decir que tiene la facilidad de jugar en varias posiciones dentro de la cancha, gracias a que entiende el juego, pero todavía le falta mejorar en la agresividad en el área.

Andy entró al minuto 86 en el duelo ante Guanacasteca y al 91, fue el autor de una polémica falta en el área, ya que un aparente roce de Pedro Leal generó la caída de Reyes, deparando penal que terminó en el 1-2 del Monstruo tras el gol de Ariel Rodríguez.

Para Iñaki Alonso este atacante se fichó este semestre por las condiciones que tiene y también porque se le intuye mucho potencial, el cuál se le puede explotar.

«Andy Reyes es un chico que tiene polivalencia o capacidad de jugar en muchos puestos, tener eso a nosotros nos da mucho, te juega de delantero centro, segundo punta, derecha o izquierda, creo que es un chico que tiene y entiende el juego, para mí donde tiene que apretar es en la agresividad en área, Andy Reyes tiene que ser un bicho en el área, no conozco un delantero que no sea un bicho en el área, que se pegue, que vaya y que no desfallezca, que sea ese delantero con esas condiciones que tiene, pues acabe explotando y por eso se le ficha, porque está bien joven y se le intuye muchísimo potencial», afirmó Iñaki Alonso.