Guanacasteca cuenta con tres foráneos en sus filas

Redacción – El gerente deportivo de ADG, Yosimar Arias, señala que le gustaría hablar con Agustín Lleida para saber que hizo para habilitar a sus jugadores extranjeros.

Guanacasteca no ha podido habilitar al nicaragüense Jason Ingram, al mexicano Antonio Torres y al argentino Malcom Pilone, quiénes no poseen permiso de trabajo, lo cuál los tiene congelados, ya que no pueden ver minutos en el torneo.

Es por ello, que Yosimar sostiene que ya tienen todo el papeleo listo, pero como nadie le ha ayudado a Guanacasteca a adelantar la cita con la Dirección de Migración y Extranjería, deben esperarse lo cuál empeora el tiempo de espera para sus foráneos.

Lea también: Yosimar Arias afirma que árbitros le robaron a Guanacasteca partido ante Saprissa

Ante esa situación que impide que Luis Fernando Fallas utilice los extranjeros en el certamen. A pesar de eso, el directivo dice que todo lo hacen con orden en ADG.

Yosimar Arias señaló en conferencia de prensa, que le gustaría hablar con Agustín Lleida para saber que hizo para habilitar tan rápido los foráneos de Alajuelense.

«Nosotros ya tenemos todo, pero nadie nos ayuda para adelantar la cita y tenemos que esperarnos, no podemos usar nuestros extranjeros hasta que llegue la cita. Las cosas hay que hacerlas con orden, pero con Saprissa y Alajuela fue bastante rápido, no sé que hicieron la verdad y me gustaría hablar con Agustín Lleida para tener a sus extranjeros tan rápido», afirmó Yosimar Arias.

Guanacasteca se mantiene todavía en lucha por el no descenso, ya que suman 36 unidades, que los tiene en la casilla 11 de la tabla acumulada. Eso sí, le sacan seis puntos de ventaja a Jicaral que es último con solo 30 puntos.