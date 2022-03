«Creer», la palabra presente en la Tricolor desde la fecha uno de la octagonal

Redacción – Pese a los altos y bajos de la Selección Nacional en la octagonal de Concacaf, Joel Campbell, delantero patrio, afirma que humildemente ningún equipo le ha pasado por encima a Costa Rica en la ruta hacia Catar 2022.

Campbell sostiene que desde el inicio de la eliminatoria, a lo interno de la La Sele nunca han dejado de «creer», palabra que ha calado de gran forma en los seleccionados, que están con la motivación al tope para enfrentar la triple fecha eliminatoria.

Incluso, el atacante de 29 años afirma que a lo largo de la eliminatoria siempre han competido, lo cuál le ha permitido a la Tricolor dar buenas presentaciones, que todavía los tiene en pie de lucha para clasificar al Mundial de Catar 2022.

Joel Campbell habló en conferencia de prensa y afirma que Costa Rica siempre va competir hasta el final, por eso sostiene que nadie le ha pasado por encima a La Sele.

«No ha cambiado nada, lo que voy a decir es algo íntimo del equipo pero nosotros tenemos una palabra que desde la fecha uno y es creer, nunca hemos dejado de creer. En la primera ronda empatamos en Panamá, empatamos ante Jamaica y pudimos haber ganado, perdimos contra México 1-0 compitiendo hasta el final, que no nos pasaron por encima. Fuimos a Honduras y empatamos 0-0, fuimos a Estados Unidos, perdimos 2-1 compitiendo, fuimos a Canadá y perdimos 1-0 compitiendo.

Le ganamos a El Salvador, humildemente creo que ningún equipo nos ha pasado por encina, dejamos puntos en casa sí, pero siempre competimos hasta el final, esto es un deporte que cuando mereces ganar no se da, cuando mereces perder, ganas. Eso nos ha hecho creer hasta el final. Ante Jamaica creímos hasta el final y en México también, sacamos ante Honduras la victoria y ante El Salvador le dimos vuelta, no vamos a dejar de creer, podemos clasificar, ir al repechaje o quedar fuera, pero no vamos a dejar de creer, pero no ha cambiado nada», afirmó Joel Campbell.

Costa Rica iniciará su triple fecha eliminatoria este jueves 24 de marzo, cuando enfrenten a Canadá en un Estadio Nacional a reventar para el duelo de la 8:05 pm.