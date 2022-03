Sancho considera como inolvidable su paso por La Liga

Redacción – Aunque actualmente es capitán del Puntarenas FC, Kevin Sancho es muy recordado por muchos por su paso por Liga Deportiva Alajuelense, club que se robó el corazón del defensor que reconoce ser liguista y porteño.

Sancho llegó a Alajuelense en enero del 2010 y se mantuvo en la institución rojinegra hasta julio del 2015. En ese período se dio el lujo de ser parte de la época dorada del «Macho» Ramírez en el banquillo, donde los erizos ganaron cinco títulos nacionales.

Esos cetros obtenidos con la camiseta de La Liga tienen un espacio especial en el corazón del defensor, que en sus días con Alajuelense jugó 164 partidos, donde anotó un total de 13 goles y dio 11 asistencias, que reflejan que su paso por el León no fue en vano.

A sus 37 años, Sancho reconoce que desde que puso un pie en el Equipo de su Gente se dio cuenta de la enorme presión que se vive a lo interno, ya que desde el primer día que entró al camerino le inculcaron una mentalidad ganadora.

Dicha situación marcó al futbolista que hoy transmite todo lo aprendido en el León en el Puntarenas FC de Liga de Ascenso, donde es uno de los grandes referentes.

Kevin Sancho habló con AMPrensa.com y resalta que Alajuelense tienen condiciones de lujo, las cuáles no pudo llegar a disfrutar, aún así señala que las ganas sobran en el plantel y de paso, dice que el jugador que no siente la camiseta eriza, simplemente está muerto.

«Desde el momento en que usted pone un pie en Alajuelense, ya tiene presión. Desde el momento que ingresa al camerino le meten en la cabeza que hay que ganar torneos nada más, dichosamente fui campeón cinco veces y la verdad que fue inolvidable. Me he esforzado al máximo y con mi granito de arena, dichosamente tuve esa bendición.

Soy liguista y porteño no voy a mentir. Las condiciones que tiene La Liga son increíbles, yo no tuve la dicha de poder disfrutar del CAR, pero es contradictorio porque tiene CAR, alimentación y demás comodidades, tienen todo lo que un jugador ocupa para crecer y pueda rendir muchos años, La Liga tiene condiciones de lujo y equipo de lujo, aunque no estoy dentro del club, pero ganas sobran.

El que está en La Liga y no siente esa camiseta está muerto la verdad, uno desde que llegas te meten en la cabeza ser campeón, campeón y campeón, obviamente es fútbol y van haber campeonatos que no se van a ganar, pero si me quedo con dudas de saber que pasará, porque tiene un equipo que podría pasarle por encima a cualquier equipo. Condiciones sobran y es indiscutible la verdad», afirmó Kevin Sancho a AMPrensa.com.