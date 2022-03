Redacción- El Liverpool FC logró pasar a los cuartos de final de la Champions League luego de perder 0-1 en la vuelta ante un aguerrido Inter de Milán, el cuál luchó hasta el final pero no pudieron revertir la pérdida en Italia y así queda fuera con marcador de 2-1.

En los primeros 15 minutos de la primera parte los «nerazzurri» fueron superiores en la posesión del balón, además de tener claridad y eficacia para la tenencia de la misma donde los «reds» propusieron una presión en todos los sectores del campo.

Matip tuvo una chance clara de gol, luego de cabecear un centro de Trent-Alexander-Arnold, donde el defensor camerunés estrelló su remate de cabeza en el horizontal del arquero Handanovic, en 31 minutos el encuentro sigue 0-0.

Hakan Calhanoglu tuvo una oportunidad clara de gol, luego de que el mediocampista turco ejecutará un tiro libre donde el arquero Allison tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su marco en 40 minutos del primer tiempo.

En la última acción de la primera parte la falló Arnold, cuando el defensor inglés realizó un cobro de tiro libre donde el balón paso cerca del travesaño izquierdo del arquero serbio Samir Handanovic.

Mohamed Salah la falló luego de que el arquero del Inter tuviera una mala salida y el delantero egipcio sacará un remate que se estrelló en el poste del marco del guardameta serbio, en 52 minutos del complemento sigue 0-0.

Lautaro Martínez puso la primera anotación del partido, el delantero argentino logró sacar un remate fortísimo desde afuera del área el cual fue imposible para el portero del Liverpool, en 62 minutos de la parte complementaria gana Inter 0-1.

